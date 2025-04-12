أخبار الرياضة اليوم: تعادل الأهلي وبيراميدز في الدوري، وفاة إبراهيم شيكا.. ومرموش يواصل التألق مع مانشستر سيتي

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..

تعادل الأهلي وبيراميدز

خطف النادي الأهلي تعادلا مثيرا أمام بيراميدز بهدف لمثله في منافسات بطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي.

التعادل جعل بيراميدز يواصل صدارة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

وتعرض مهند لاشين لاعب بيراميدز للكارت الأحمر بالدقيقة 58.

وأهدر النادي الأهلي فرصة هدف محقق مع الدقيقة 12 عن طريق حسين الشحات.

رد بعدها كريم حافظ وسدد كرة على مرمى الشناوي بحلول الدقيقة 20، ولكن تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي.

وأجرى الأهلي تبديلا اضطراريا مع الدقيقة 24 بخروج يحيى عطية الله للإصابة، ودفع مارسيل كولر بكريم الدبيس بدلا منه.

وتعرض مهند لاشين لاعب بيراميدز للكارت الأحمر بالدقيقة 58.

واندفع الأهلي بعدها هجوميا من أجل محاولة خطف هدف التقدم ولكن تماسك دفاع بيراميدز أمام الهجوم الأحمر.

ونجح محمد الشيبي في خطف هدف الفوز لنادي بيراميدز بتسديدة صاروخية بالدقيقة 85 قبل أن يسجل أحمد رضا هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة للقلعة الحمراء.

إصابة القندوسي

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة فاركو في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

وعلى الفور تم نقل اللاعب لأحد المستشفيات القريبة من ستاد المكس في الإسكندرية، لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على حالته.

أثبتت الأشعة التي أجراها الدولي الجزائري أحمد القندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إصابته بكسر في الساق.

وحرص معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة الكابتن علي ماهر، واللاعبين، على التواجد رفقة القندوسي في المستشفى.

تعادل بايرن ميونخ ودورتموند

انتهت مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت على ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم السبت، في الجولة 29 من الدوري الألماني.

سجل هدفي بايرن ميونخ، سيرج جنابري ورافائيل جوريرو، بينما أحرز بيير وأنطون هدفي دورتموند.

ويتصدر بايرن ميونخ، جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 69 نقطة، بينما يتواجد دورتموند في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

وانتهى لقاء الدور الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، من توقيع جيمي جيتنز لدورتموند، وجمال موسيالا للبايرن.

غياب عمر جابر عن مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

قال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن عمر جابر، لاعب الفريق، يعاني من إصابة بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، وتعرض لها خلال مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو قرر إراحة عمر جابر من مباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري.

وشدد الدكتور محمد أسامة على أنه يتم تجهيز عمر جابر للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن حالة اللاعب مطمئنة.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، مساء اليوم السبت، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا بعد صراع مع السرطان

أعلنت شقيقة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، وفاته عن عمر يناهز 28 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان وتدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

يذكر أن شيكا قد تم تشخيصه بمرض سرطان المستقيم منذ عدة أشهر، وخضع لعدة مراحل من العلاج، ولكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه لتعلن شقيقته وفاته.

وكان شيكا قد أصيب بـسرطان المستقيم قبل عدة أشهر، وخضع لعدة مراحل من العلاج المكثف، إلا أن حالته الصحية شهدت تدهورًا كبيرًا مؤخرًا، ورغم المحاولات الطبية لإنقاذه، لم يتمكن من تجاوز الأزمة الصحية، ليرحل عن عالمنا اليوم، ويترك حزنًا كبيرًا في قلوب محبيه وزملائه.



مرموش يواصل التألق ضد كريستال بالاس

فاز مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش على نظيره كريستال بالاس، بنتيجة 5-2 على ملعب "الاتحاد"، ضمن لقاءات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي، موسم 2024 /25.

وسجل مرموش هدف لمان سيتي ضمن أهدافه الخامسة في المباراة

وبهذه النتيجة يصعد مانشستر سيتي للنقطة 55 في المركز الرابع، بينما كريستال بالاس يتجمد عند النقطة 43 في المركز الحادي عشر.

الزمالك يخطر زيزو رسميًا بسبب الغياب عن التدريبات

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي أرسلت، مساء أمس، خطابًا رسميًا إلى أحمد مصطفى “زيزو”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك على خلفية غيابه المتكرر عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة دون الحصول على إذن مسبق.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك قررت إرسال إخطار رسمي يومي للاعب، حال استمرار غيابه، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق اللائحة المالية على زيزو، وخصم المستحقات المالية المحددة عن كل يوم يتخلف فيه عن الحضور وفقًا للائحة المعمول بها داخل النادي.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك متمسكة بتطبيق اللوائح بحزم، مؤكدة أن الانضباط هو أساس العمل في الفريق خلال الفترة الحالية، خاصة مع أهمية المرحلة المقبلة في مسابقة الدوري المصري.





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