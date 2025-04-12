القندوسي يقود سيراميكا أمام فاركو في الدوري
أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو المقرر إقامتها في تمام الرابعة عصر اليوم السبت ضمن مباريات الدوري الممتاز.
تشكيل سيراميكا أمام فاركو
وجاء تشكيل فريق سيراميكا كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - يوسف عفيفي.
خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - أحمد القندوسي - أيمن موكا - إسلام عيسى.
خط الهجوم: فخري لاكاي.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - سعد سمير - أحمد هاني - أحمد عابدين - محمد شكري - محمد رضا - أحمد بلحاج - محمود زلاكة - مروان عثمان.
يحتل فريق فاركو المركز السادس فى ترتيب مجموعة الصراع على اللقب بالدورى برصيد 26 نقطة، فيما يحتل فريق سيراميكا المركز الثامن برصيد 24 نقطة.
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