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رياضة

بالقوة الضاربة، تشكيل كلاسيكو الدوري الألماني بين بايرن ميونخ ودورتموند

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

كشف فريقي  بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند تشكيلتهما على ملعب أليانز أرينا، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 29 من الدوري الألماني.

تشكيل بايرن ميونخ أمام دورتموند

أوربيج - لايمر - داير - مينييج- ستانيسيتش - كيميتش - جوريتسكا - أوليسيه - سانيه- مولر- كين.

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 تشكيل دورتموند ضد بايرن 

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ويتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، بينما يتواجد دورتموند في المركز الثامن برصيد 41 نقطة.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل (1-1) على ملعب سيجنال إيدونا بارك، وسجل هدف دورتموند حينها جيمي بينو جيتنز، بينما سجل هدف البايرن جمال موسيالا.

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