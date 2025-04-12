سيراميكا يكشف حجم إصابة لاعبه أحمد القندوسي

أحمد قندوسي، أثبتت الأشعة التي أجراها الدولي الجزائري أحمد القندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إصابته بكسر في الساق.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة فاركو في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

نقل القندوسي الي المستشفي

وعلى الفور تم نقل اللاعب لأحد المستشفيات القريبة من ستاد المكس في الإسكندرية، لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على حالته.

وحرص معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة الكابتن علي ماهر، واللاعبين، على التواجد رفقة القندوسي في المستشفى.

كما تواجد الجهاز الطبي بقيادة الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز، والدكتور محمود الشحات، والدكتور أبو الحسن محمد، والدكتور خالد الشناوي، والدكتور محمد لطفي، والدكتور أحمد حنفي، والدكتور عمرو عبد الرؤوف، والكابتن مصطفى مهدي، والكابتن حسام الجمل، والكابتن عمرو زكريا.

وحرص جون إدوارد، عضو مجلس إدارة نادي فاركو، المشرف العام على الكرة، على اصطحاب لاعبي فاركو والجهاز الفني، عقب انتهاء اللقاء للمستشفى، لمؤازرة لاعب فريق سيراميكا الجزائري أحمد القندوسي.

إصابة احمد قندوسي

وتعرض أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا لإصابة قوية خلال مباراة فاركو في الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري، حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا مهما علي فاركو بثنائية نظيفة ضمن مباريات الدوري الممتاز.

مباراة سيراميكا وفاركو

أحرز ثنائية سيراميكا أحمد رمضان بيكهام ومحمد رضا في الدقيقة 72 و97.

وتعرض ياسر الملاح لاعب فاركو للطرد في الدقيقة 86 وكما تعرض للطرد أيضا في الدقيقة 87 رجب نبيل من سيراميكا.

تشكيل سيراميكا أمام فاركو:

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو

وكان تشكيل فريق سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - يوسف عفيفي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - أحمد القندوسي - أيمن موكا - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

جلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - سعد سمير - أحمد هاني - أحمد عابدين - محمد شكري - محمد رضا - أحمد بلحاج - محمود زلاكة - مروان عثمان.

ترتيب سيراميكا وفاركو

يحتل فريق فاركو المركز السابع فى ترتيب مجموعة الصراع على اللقب بالدورى برصيد 26 نقطة، فيما يحتل فريق سيراميكا المركز السادس برصيد 27 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.