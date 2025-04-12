الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، مساء اليوم السبت، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تفاصيل مران الزمالك الختامي

وبدأ المران بفقرة بدنية خفيفة تحت إشراف الجهاز الفني، وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو على تخفيف الحمل البدني للاعبين، خوفاَ من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة الغد.

وخاض اللاعبون فقرة فنية خلال مران اليوم للتدريب على بعض الجوانب الخططية، وحرص بيسيرو وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء، قبل خوض تقسيمة مصغرة في ختام المران استعدادًا للقاء حرس الحدود المرتقب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك، فيتو

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

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