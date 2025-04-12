نهاية مأساوية لـ 3 موظفين، سيارة أودت بحياتهم على طريق السويس

رحلوا فى صمت دون أن يشعر بهم أحد، 3 موظفين فى مقتبل العمر اجتمعوا معنا فى توقيت التاسعة مساء فى طريق العودة الى منازلهم بعد يوم شاق فى العمل داخل شركة مملوكة لرجل أعمال شهير، ولكنها كانت اللحظات الأخيرة لهم، جمعهم العمل ولحظة فراقهم عن الحياة، وتركوا خلفهم أسرهم حزينة عليهم وسط مطالبات بالقصاص العادل من الجانى.

نهاية مأساوية لـ 3 موظفين بشركة رجل أعمال شهير.. سيارة أودت بحياتهم على طريق السويس

نهاية مأساوية لـ 3 موظفين بشركة رجل أعمال شهير.. سيارة أودت بحياتهم على طريق السويس

كواليس الحكاية بدأت على طريق السويس، الذي شهد حادثًا مأسويًا أسفر عن وفاة ثلاثة موظفين من إدارة المبيعات بشركة رجل أعمال شهير، وهم: أيمن، كاتي، ومي، وذلك أثناء توقفهم داخل سيارة على جانب الطريق.

وكشفت المعلومات الأولية عن أن السيارة التي كانت تقل الضحايا من طراز رينو، وكان يقودها مهندس محمد.ح، موظف بشركة لتكنولوجيا المعلومات"، قد توقفت على يمين الطريق نتيجة عطل مفاجئ في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وخلال توقفهم، اصطدمت بهم سيارة مسرعة من طراز BMW من الخلف بقوة، ما أسفر عن مصرع الثلاثة في الحال، فيما أُصيب كل من قائد الرينو محمد.ح وقائد الـBMW بإصابات متفاوتة.

نهاية مأساوية لـ 3 موظفين بشركة رجل أعمال شهير.. سيارة أودت بحياتهم على طريق السويس

الشرطة والنيابة تنتقل.. والمتهم في قبضة العدالة

وعلى الفور، انتقلت قوات الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثامين والمصابين.

كما باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تمت معاينة موقع الحادث وسماع أقوال الشهود والمصابين، وأمرت النيابة بحجز المتهم قائد الـBMW على ذمة التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

حزن عارم في الوسط المهني

سادت حالة من الحزن والأسى بين زملاء وأصدقاء الضحايا داخل شركة طلعت مصطفى، حيث عرف عنهم الالتزام والكفاءة والروح الطيبة.

كما نعى عدد كبير من زملائهم الضحايا بكلمات مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعين بالرحمة لهم والصبر لأسرهم.

مطلب عاجل لأسر الضحايا

وطالب أسر الضحايا بالقصاص العادل من مرتكب هذه الفعل البشع فى حق أبنائهم الذين فقدوا حياتهم بسبب تهور السائق.

نهاية مأساوية لـ 3 موظفين بشركة رجل أعمال شهير.. سيارة أودت بحياتهم على طريق السويس

قرارات السلطات التحقيق فى حادث مصرع 3 موظفين بطريق السويس

من جانبها، السلطات التحقيق اتخذت إجراءات حاسمة وفورية، وقامت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتحفظ على كاميرات المراقبة وفحص محتواها وما تضمنته المشاهد الحادث، وتكليف مهندس الفحص الفنى بالمرور واجراء تحليل المخدرات لسائق السيارة المتسبب فى الحادث،بالاضافة الى التحقيقات التى تشرف عليها النيابة العامة بشأن القضية.

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