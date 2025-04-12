قصة شاب انتهت حياته على يد صديق الطفولة في كفر الشيخ.. استخدم فأس لتنفيذ جريمته والاستيلاء على هاتف الضحية.. القاتل: ظروفى صعبة وكنت محتاج فلوس.. والمحكمة تقرر إحالة أوراقه للمفتي

في صباح يوم هادئ، خرج أحمد حامد، ابن قرية محلة مالك بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من منزله كعادته، حاملًا أحلامًا بسيطة لشاب في مقتبل الثلاثينيات، ولم يكن يعلم أن خطواته تلك ستكون الأخيرة، وأن من ينتظره في الطريق ليس صديقًا كما ظن، بل قاتلًا يحمل فأسًا وخطة غدرٍ لا تعرف الرحمة.

قصة شاب انتهت حياته على يد صديق الطفولة في كفر الشيخ

كان أحمد معروفًا بين أهالي القرية بهدوئه، وطيبة قلبه، وابتسامته التي لا تفارقه، ويضيف أحد جيرانه المجنى عليه "أحمد كان سندًا لأهله، خلوق، متدين، دايمًا واقف جنب الكل.. ماكنش في حد بيكرهه أو بيزعل منه."

وفي اليوم المشئوم، استدرجه صديقه المقرب "حازم" إلى مكان ناءٍ، بحجة الحديث في أمر ما، وربما كانت مزحة أو طلب مساعدة، وهناك سقط أحمد بضربتين غادرتين بالفأس واحدة في مقدمة رأسه، والأخرى في مؤخرته؛ لتنهي حياة شاب لم يكن يحمل سوى الخير في قلبه.

والدة الضحية: صديقه خان العيش والملح

“ابني عمره ما أذى حد، ويموت على إيد صاحبه.. وتستكمل والدة المجنى عليه بصوت حزين يملئ قلبها من فراق نجلها.. صاحبه اللي أكل معاه لقمة ونام معاه في بيتنا وكان كتفه فى كتفه طول حياتهم يعمل كدا.. أومال فين قيمة العيش والملح اللى كان بينهم”.

غدر الصداقة لأجل هاتف محمول ومبلغ مالى

الصدمة لم تكن فقط في طريقة القتل الوحشية، بل في الدافع؛ فقد أقدم القاتل على هذه الجريمة من أجل الاستيلاء على هاتف أحمد ومبلغ مالي لم يتجاوز مئات الجنيهات، أزهق روحًا بريئة، وخلف وراءه أما وأبا ثكالى.

اعترافات مثيرة لـ قاتل صديقه فى كفر الشيخ

“ظروفى صعبة وكنت محتاج فلوس ولم أشعر بنفسى وأنا ارتكب الجريمة، فلم أنظر اليه كـ صديقى ولكن هدف أردت أن أحصل منه على أموال بأى طريقة.. ويضيف المتهم ويظهر عليه دموع الندم؛ وبعد ارتكاب الجريمة اكتشفت بأنى سقطت ضحية لهوى النفس، وقتلت صديق عمرى بهذه الطريقة البشعة”.

واختتم القاتل أقواله قائلا: “سامحنى يا صاحبى.. ظلمتك معايا والعدالة هتاخد حقك مني”.

وبعد أشهر من التحقيقات والجلسات، أحالت محكمة جنايات فوه، اليوم السبت، أوراق المتهم إلى المفتي تمهيدًا لإصدار حكم الإعدام.

جلسة 11 يونيو لن تكون مجرد موعد قضائي، بل لحظة تنتظرها أسرة أحمد ليشعروا أن العدالة انتصرت.

مشهد الأسرة بعد الحكم على المتهم بقتل صديقه

وقالت أسرة المجنى عليه: "يمكن ربنا يطفي نار قلوبنا بالعدل اللي الناس كلها شافته بعد الحكم علي المتهم".

وقضت محكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ، إحالة أوراق المتهم بقتل صديقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدًا للنطق بالحكم في جلسة 11 يونيو المقبل.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبد العاطي، أحمد مصطفى قنديل، ومصطفى جلال عامر، وسكرتارية أحمد الميداني.

جاء ذلك في القضية رقم 31702 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 4075 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ، والمتهم فيها "حازم. ش. ف. ح" – 31 عامًا – والمقيم بقرية محلة مالك، التابعة لمركز دسوق.

وكشفت تحقيقات نيابة كفر الشيخ الكلية، التي باشرها المستشار منير صالح، المحامي العام للنيابة، أن المتهم ارتكب جريمة القتل بتاريخ 27 نوفمبر 2024، حيث باغت صديقه المجني عليه "أحمد حامد جمال الدين علي غانم" بضربة فأس استقرت في مقدمة رأسه، ثم عاجله بضربة أخرى في مؤخرة الرأس، ما أدى إلى وفاته في الحال، وفقًا لتقرير الصفة التشريحية.

وذكر أمر الإحالة، فإن الجريمة لم تكن بدافع الانتقام أو بدافع مسبق، بل ارتكبها المتهم بقصد التأهب للاستيلاء على ممتلكات المجني عليه، حيث اختلس منه هاتفًا محمولًا ومبلغًا ماليًا. كما وُجهت إليه تهمة حيازة أداة (فأس) تُستخدم في الاعتداء دون مبرر قانوني أو مهني.

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