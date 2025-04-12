اعترافات المتهمين بخطف سيارة الألبان وبحوزتهما 100 ألف جنيه ببولاق الدكرور

اعترف المتهمان بتخدير سائق وسرقة سيارة محملة بالألبان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور أمام جهات التحقيق بمديرية أمن الجيزة عقب إلقاء القبض عليهم وبحوزتهما 100 ألف جنيه، أنهم قاموا بطلب شراء المنتجات المسروقة من خلال الإنترنت وفور وصول السائق قاما بتخديره وسرقته، وأرشدا عن السيارة وحمولته.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

تلقى العميد عمر حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق الدكرور، يفيد بورود بلاغ من سائق بشركة ألبان بقيام مجهولين بطلب شحنة ألبان وفور وصوله قاموا بتخديره وسرقة السيارة بحمولتها، بالإضافة لـ 150 ألف جنيه كانت بداخلها حصيلة إيراد.

وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد عصام رئيس المباحث ومعاونه النقيب على باسل، وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل عاطلين وألقي القبض عليهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.