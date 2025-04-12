السبت 12 أبريل 2025
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حوادث

اعترافات المتهمين بخطف سيارة الألبان وبحوزتهما 100 ألف جنيه ببولاق الدكرور

قوات الأمن، فيتو
قوات الأمن، فيتو

اعترف المتهمان بتخدير سائق وسرقة سيارة محملة بالألبان بدائرة قسم شرطة  بولاق الدكرور أمام جهات التحقيق بمديرية أمن الجيزة عقب إلقاء القبض عليهم وبحوزتهما 100 ألف جنيه، أنهم قاموا بطلب شراء المنتجات المسروقة من خلال الإنترنت وفور وصول السائق قاما بتخديره وسرقته، وأرشدا عن السيارة وحمولته.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

تلقى العميد عمر حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق الدكرور، يفيد بورود بلاغ من سائق بشركة ألبان بقيام مجهولين بطلب شحنة ألبان وفور وصوله قاموا بتخديره وسرقة السيارة بحمولتها، بالإضافة لـ 150 ألف جنيه كانت بداخلها حصيلة إيراد.

وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد عصام رئيس المباحث ومعاونه النقيب على باسل، وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل عاطلين وألقي القبض عليهما.

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قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية امن الجيزة الانترنت النيابة العامة

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