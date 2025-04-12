السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأرقام، نتائج حملات مرورية على الطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

ضبط المخالفات علي
ضبط المخالفات علي الطرق الرئيسية،فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها الإدارة العامة للمرور  خلال 24 ساعة، استهدفت ضبط المخالفات علي الطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، عن ضبط 1097 مخالفة تجاوز سرعات و88 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 45 دراجة نارية مخالفة، 58 مخالفة موقف عشوائى، 96 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل  الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

فريق بحث لكشف حقيقة تعدي سائقي التكاتك على مذيعة في الشرابية

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار، عقوبات مخالفة تعريفة الركوب

ضبط مخالفات في فرع "بلبن" بالجيزة عقب مداهمة أمنية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور بمحافظتي القاهرة والجيزة وزارة الداخلية

الأكثر قراءة

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، المكرونة تبدأ من 30 جنيها ومفاجأة عن البلطي بعد الانخفاض

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الفراولة تبدأ من 10 جنيهات وانخفاض جديد بالخوخ

مش عاجبها كلمة" البلد فيها قانون"، ضبط سائقة توك توك تعدت على المذيعة مرام سعيد بالشرابية

أول رد من النصر الليبي على أنباء التفاوض مع شيكابالا

بعد لقائه رئيس النادي، فينيسيوس يحسم موقفه من البقاء في ريال مدريد

بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات، اليوم استكمال مرافعة دفاع 35 متهما بـ"شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي"

بعد تجديد عقده، متى يصبح محمد صلاح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 12 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

توجه إلى مصيره المحتوم، "جيمس ويب" يوثق تفاصيل فناء كوكب بعيد

البيت الأبيض يضع لوحة أيقونية لترامب بعد نجاته من الاغتيال بدل صورة أوباما (فيديو)

حبس أم بريطانية بسبب إبعاد أطفالها عن استخدام الموبايل

السلطات الجزائرية تحجز كمية ضخمة من الأحجار النيزكية

المزيد

خدمات

المزيد

37.45 ألف دولار سعر طن القصدير في الأسواق العالمية اليوم الجمعة

أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه

قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوبر ماركت اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح الثاني بعقده الجديد.. ترتيب اللاعبين الأعلى أجرًا في البريميرليج (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 12 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 12 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 12 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية