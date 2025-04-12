إصابة 3 عمال بحالات اختناق في مصنع مخللات ببني سويف الجديدة

أُصيب 3 من العاملين بأحد مصانع المخللات بالمنطقة الصناعية الخفيفة بــ بياض العرب في مدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل، بحالات اختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن بنى سويف، تلقت بلاغًا يُفيد بإصابة عدد من العمال بحالات اختناق داخل المصنع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي، وهم: أمل صابر حجازي 18 سنة، أسماء محمد أحمد 18 سنة، أحمد علي علي 19 سنة، ويخضع المصابون حاليًا للرعاية الطبية والفحوصات، للتأكد من استقرار حالتهم الصحية، فيما يقوم رجال الشرطة بإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة وتحرر المحضر اللازم.

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