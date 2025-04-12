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فحص 4282 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري بالشرقية

بيطرى الشرقية
بيطرى الشرقية

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر مارس الماضى بإجراء الفحص لـ ٢٢٨٢ رأس ماشية ضد البروسيلا، بالإضافة الى تمكن المديرية من  فحص 1943 رأس ضد السل البقري بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

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الفحص من أجل اكتشاف حالات الإصابة 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهاما من المديرية لاكتشاف أي حالات مصابة بالسل أو البروسيلا، وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان، أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، ومؤكدا استمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وشدد المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة  الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

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اللواء دكتور ابراهيم محمد مولى وكبل وزارة الطب البيطري محافظة الشرقية اقسام الصحة العامة شهر مارس الماضى اجراء الفحص

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