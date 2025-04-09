الأربعاء 09 أبريل 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع تقنين أوضاع 15 منشأة صناعية بقرية البياضية (صور)

جانب من أعمال اللجنة،فيتو
جانب من أعمال اللجنة،فيتو

قامت اللجنة المشكلة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وبمتابعة اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، على مدار ثلاثة أيام بمعاينه عدد 15 منشأة صناعية، مختلفة الأنشطة ما بين صناعة الأحذية، الشنط، والملابس الجاهزة، وذلك للإفادة بالبعد البيئي للمصانع العشوائية المقامة بقرية البياضية "منطقة الحرش"، وبيان مدى إمكانية تقنين أوضاع تلك المصانع.  

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أبرز المشاركون في اللجنة 

وذلك بمشاركة جهاز شئون البيئة، فرع جهاز شئون البيئة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، مدير مكتب خدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة، ممثل هيئة التنمية الصناعية، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، ورئيس قرية البياضية. 

جانب من أعمال اللجنة،فيتو
جانب من أعمال اللجنة،فيتو

توصيات لجنة المعاينة 

و أوصت اللجنة بالاستعانة بجهة متخصصة لأخذ عينات من التربة ومياه الري، لمعرفة مدى صلاحية الأراضي الزراعية بتلك المنطقة للزراعة من عدمه، وتحديد المساحات القابلة للزراعة أو الاستصلاح منها. 

جانب من أعمال اللجنة،فيتو
جانب من أعمال اللجنة،فيتو

 

وفي ضوء هذه البيانات سوف يتم تحديد استخدام المنطقة كأرض زراعية أو تحويلها إلى منطقة صناعية لخدمة أهالي المنطقة والاستثمار بها.
 

جانب من أعمال اللجنة،فيتو
جانب من أعمال اللجنة،فيتو

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية قرية البياضية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق الحرش

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