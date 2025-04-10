الخميس 10 أبريل 2025
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محافظات

استمرار فعاليات تدريبات الأداء التمثيلي ضمن مشروع "ابدأ حلمك" بالإسماعيلية (صور)

جانب من فعاليات الورشة،
جانب من فعاليات الورشة، فيتو

 تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تدريبات مشروع "ابدأ حلمك"، بمحافظة الإسماعيلية ضمن الورشة الدائمة لتدريب الشباب على فنون المسرح، وإعداد الممثل، في إطار برامج وزارة الثقافة. 

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تقديم ورش متخصصة 

 وشهد الأسبوع السادس من المشروع المنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تقديم ورشة متخصصة لتعليم حرفية التمثيل، استمرت لمدة ثلاث أيام  بقصر ثقافة الإسماعيلية

جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو

تدريبات الأداء التمثيلي 

 قام المدرب المخرج محمد جبر مدرب حرفية التمثيل وتم عمل العديد من تدريبات الأداء التمثيلى ومجموعة من التطبيقات العملية على حرفية الممثل والخيال وطرق الأداء المتنوعة، بحضور المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، والمخرج محمد حامد المدير الإقليمي. 

جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو

 وتستمر فعاليات الورشة والتدريبات مع المدربين فى جميع مجالات الفن المسرحى، والتي تنفذ من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة الدكتور.شعيب خلف، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن  

جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو

مدة عقد المشروع 

 ويستمر المشروع لمدة 6 أشهر، يتلقى خلالها المشاركون تدريبات شاملة على فنون المسرح، يقدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين، وتختتم بعرض فني احتفالا بتخرج دفعة جديدة من أبناء المحافظة
 

جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو

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