إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالفيوم

أصيب شخصان من الفيوم، في حادث تصادم سيارتين ملاكي، على طريق الفيوم ـسنورس، عند مدخل قرية الكعابي القديمة، بدائرة مركز شرطة سنورس، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

تصادم سيارتين ملاكي

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بتصادم سيارتين ملاكي علي طريق الفيوم ـ سنورس، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلي اختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقد السيطرة على السيارتين فاصطدما، وتسبب الحادث في إصابة كل من " أحمد.ع " قائد السيارة الاولي، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و" ايات.م.ع "، قائد السيارة الثانية، مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة سنورس، وتم العرض على النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولت التحقيق.

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