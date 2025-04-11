الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب شخصان من الفيوم، في حادث تصادم سيارتين ملاكي، على طريق الفيوم ـسنورس، عند مدخل قرية الكعابي القديمة، بدائرة مركز شرطة سنورس، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

تصادم سيارتين ملاكي

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم،  إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بتصادم سيارتين ملاكي علي طريق الفيوم ـ  سنورس، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث. 

وتبين أن السرعة  الزائدة أدت إلي  اختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقد السيطرة على السيارتين فاصطدما، وتسبب الحادث في إصابة  كل من " أحمد.ع "  قائد السيارة الاولي، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و" ايات.م.ع "، قائد السيارة الثانية، مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام  لتلقي العلاج.

السكرتير العام لمحافظة الفيوم يتابع المواقف ومحطات الوقود

ننشر تفاصيل تعريفة الركوب الجديدة في الفيوم

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة سنورس، وتم العرض على النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إصابة شخصين في حادث اصابة شخصين السرعة الزائدة تصادم سيارتين حادث تصادم سيارتين حادث تصادم سيارتين ملاكي مركز شرطة سنورس مستشفي الفيوم العام مدير أمن الفيوم

مواد متعلقة

السكرتير العام لمحافظة الفيوم يتابع المواقف ومحطات الوقود

ننشر تفاصيل تعريفة الركوب الجديدة في الفيوم

15 % زيادة في تعريفة الركوب بمحافظة الفيوم بعد رفع أسعار الوقود

مياه الفيوم: تحليل 36 ألفا و692 عينة لضمان جودة الإنتاج

الأكثر قراءة

الديب فريزر تحول إلى نعش، القصة الكاملة لمقتل جزار داخل محله بالهرم

الجنون يصيب أسعار الذهب، وعيار 18 يتخطى الـ 4000 جنيه اليوم الجمعة

الكهرباء تحسم الجدل حول مصير شرائح الاستهلاك بعد رفع أسعار البنزين والسولار

أمطار خفيفة ونشاط للرياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت

أزمة في بيراميدز بسبب تأشيرات السفر استعدادا لمباراته أمام أورلاندو بدوري الأبطال

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة مع نائب المحافظ

موعد مباراتي الأهلي أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 32

منوعات

المزيد

السلطات الجزائرية تحجز كمية ضخمة من الأحجار النيزكية

مخبأة في شحنة دجاج، ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بالسعودية

لبنان يتلف كمية كبيرة من المخدرات ضبطتها الجهات الأمنية

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الجمعة 11 أبريل 2025

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 (آخر تحديث)

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من مفتي الجمهورية عن حماية الأسرة المصرية من الثقافات الوافدة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بالتغلب على الأعداء

حكم صيام يوم السبت في غير الفريضة وبدء الست من شوال به

هل يجوز الاعتماد على الإنترنت كمرجع ديني؟ علي جمعة يوضح الفرق بين الدين والتدين

المزيد
الجريدة الرسمية