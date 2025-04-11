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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالفيوم

إصابة 3 أشخاص في
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالفيوم

أصيب 3 أشخاص من الفيوم، في حادث تصادم سيارة  بدراجة بخارية، على الطريق الدائري،  أمام مدخل حي  كيمان فارس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج.

 

حادث على الطريق الدائري

 كان قد تلقى اللواء أحمد عزت،  مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة أول الفيوم، وسيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين  تصادم بين سيارة ربع نقل كانت تسير عكس الاتجاه ودراجة بخارية، فقد كان قائد الدراجة البخارية يسير في اتجاهه الطبيعي وفقًا للسرعة الطبيعية على الطريق الدائري، إلا أنه فوجئ بوجود سيارة ربع نقل تسير عكس الاتجاه أمامه، فحاول تفاديها إلا أنه لم ينجح، ما تسبب في إصابة قائد الدراجة النارية واثنين آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

 

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وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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