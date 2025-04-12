ساخرون، مناخوليا.. زمن التشتت وشق الصف

خارج عنبر العقلاء.. وخلف سور سرايتنا الصفراء.. ستجد أناسا رغم الأحداث العظام من حولهم إلا أنهم مازالوا فيما بينهم مختلفون.. لا يتفقون على شيء ولا يطيق بعضهم البعض.. يتنازعون بصفة دائمة..

العصبية والكبت والتفكير السلبى أصبح أسلوب حياتهم اليومية.. الحسد والغل والسحر والخصام صفات يتحلى بها معظمهم، لم يستطع أى حدث أن يوحدهم.. حتى العدو القابع على الحدود ناشرا دباباته لم يستطع توحيد كلمتهم حتى الآن.



مناخوليا اجتماعية تظهر جليا عبر وسائل السوشيال ميديا الخاصة بهم.. من خلال انتشار حالات الطلاق وحالات القتل والانتحار.. وأصبح تلقيح الكلام أمرا هينا يجرى بينهم بصفة يومية دون اكتراث أو ضجر خاصة على وسائل التواصل الاجتماعى التى باتت تشتتهم أكثر مما تقرب وجهات نظرهم حتى كرة القدم والألعاب الترفيهية أصبحت مجالا للتلاسن والتراشق فيما بين المحللين والمشجعين على حد سواء.



النقد الفنى أصبح عبارة عن شتائم.. التاجر يريد أن ينقض على المستهلك.. والمستهلك يشترى بضاعته لاعنا “سنسفيل” أبو اللى جاب التاجر، أما نحن هنا فى عنبر العقلاء فنضرب كفا بكف على ما وصل إليه حال من هم خارج سور العباسية ولا ندرى ما الذى تغير فى مجتمعاتهم لتتحول حياتهم لهذا الشكل..

ثم نعود فنحمد الله على كوننا نحيا داخل العباسية حيث لا نكره ولا نحب ولا نبيع ولا نشترى ولا نحقد ولا نحسد ولا نغل ولا نعرف السوشيال ميديا!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.