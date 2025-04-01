الثلاثاء 01 أبريل 2025
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ساخرون

ساخرون، مناخوليا.. أخبار الحوادث والرياضة اللى زادت عن الحد

مناخوليا، فيتو
مناخوليا، فيتو

خارج عنبر العقلاء وخلف سور سرايتنا الصفراء ستجد أناسا لديهم فائض كبير في أخبار الحوادث وأخبار الرياضة يكفى دولتين تلاته ويزيد.. ومع ذلك ما حدش منهم فكر في استغلال الثروة العظيمة دى وقال إنهم ممكن يصدروا أخبار حوادث وأخبار رياضة للدول الأوربية المحرومة منها.. 

الحوادث عندهم على كل لون ويكفى أحدهم أن يفتح أى موقع خبرى ليستمتع بتنوعها الفريد.. أو ينظر فى الموبايل الخاص به صباحا ليجد إشعارات الحوادث عمالة تطرطش عليه طيخ طاخ طوخ وصوت اشعارات الفيس والواتس يطرب أذنيه، وحركة الإشعارات تزغلل عينيه ليبدأ صباحه بتلك المتعة التى لن يجدها في دول أخرى كنا نظنها عظيمة في عالم الحوادث والبلطجة وعالم الساحرة المستديرة.. 

 

مناخوليا إجتماعية إخبارية سوشيليه يومية عبارة عن أم تقتل ابنها، وإبن يذبح والده وأخ يشنق شقيقه وأب يقتل بناته وصديق يلقى بصديقه فى النيل.. ونادى يعلن انسحابه من الدورى وآخر يعلن تظلمه من التحكيم ثم يعود ويعلن تضامنه مع الحكام المحليين.. 

 

فلم تعد أخبار الحوادث والرياضة خارج العباسية تقتصر على ما ينشره صحفييهم فى مواقعهم الإخبارية.. بل أصبح المواطن العادى يساهم فى بث اخبارها بثا مباشرا بالصوت والصورة أثناء وبعد وقوعها.. 

 

بل وأحيانًا قبل وقوعها كل دا كوم وتبادل نشر الشتائم والسباب من مشجعى الأندية كوم تانى خالص.. والهدف هو حصد البطولات فى كيد النسا وتلقيح الكلام.. 

 

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فخارج سور العباسية يوجد لديهم مواهب كثيرة يتمتعون بها مؤخرا ممكن يصدروها ويستفيدوا من عوائدها ويفيدون العالم من حولهم، أما نحن هنا فى عنبر العقلاء.. فنحمد الله على كوننا لا نتنازع كى نقتل بعضنا ولا نمارس كرة القدم ولا نشجعها ولا نشاهدها من الأساس!

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