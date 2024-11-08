جامعة أسيوط تختتم مهرجان "إنسان مبدع" لاكتشاف المواهب

شهدت جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ حفل ختام مهرجان "إنسان مبدع"؛ الذي نظمته إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة؛ ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان"؛ وذلك بهدف اكتشاف المواهب الفنية في مجالات: الإنشاد الديني، والترانيم، والغناء، والعزف لطلبة، وطالبات الجامعة، خلال الفترة من ٣ من نوفمبر، وحتى اليوم ٧ من نوفمبر، وذلك بالمسرح المكشوف بالبهو الرئيس، بالقرية الأوليمبية بالجامعة.

شهد الحفل حضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وإعداد، وتنفيذ محمد جمعة مدير إدارة الفنون، ورشا جلال مدير المهرجان.

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي؛ الفائزين بجوائز المهرجان، وهم (٤ ) كليات متميزة، فضلًا عن (٣٢) طالبًا، وطالبة، هواة، ومتخصصين، مشيدًا بالمهرجان الذي استهدف اكتشاف المواهب الفنية المختلفة، وتشجيع الطلاب على إبراز مواهبهم، وإبداعاتهم، في المجال الفني، وشارك فيه (٢٥٠) طالبًا، وطالبة، من مختلف كليات الجامعة، مؤكدًا على أهمية هذه الفعالية المنعقدة في إطار مبادرة بداية، التي تتضمن الكثير من الفعاليات المُثمرة التي تستهدف الاهتمام بالشباب، ورعايتهم.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى أن الجامعة تسعى إلى دعم طلابها، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية التي تمنحهم الفرصة؛ للتعبير عن أنفسهم، واكتشاف مواهبهم، وميولهم، واهتماماتهم، من خلال مشاركتهم في أنشطة مثل: الفنون، والثقافة، والرياضة، والعلوم؛ مما يعزز من الثقة بالنفس لدى الطلاب، معربًا عن سعادته الكبيرة بجميع المشاركين في المهرجان، والمواهب الرائعة التي استمع إليها خلال الحفل.

ومن جانبها، تقدمت الدكتورة مديحة درويش؛ بخالص الشكر، والتقدير لإدارة الجامعة؛ لدعمها الكبير، والمستمر لإدارة رعاية الطلاب في جميع أنشطتها، وهو ما يعكس حرصها الشديد على تشجيع طلابها؛ لممارسة الأنشطة، كما يأتي ضمن الكثير من صور الدعم، والرعاية التي تقدمها الجامعة لأبنائها؛ تلبية لجميع احتياجاتهم في كل المجالات.

وضمت لجنة تحكيم المهرجان؛ الدكتور منتصر القللي رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، والدكتورة أمل محمد توفيق الموسيقى العربية بكلية التربية النوعية، ورشا جلال رئيس قسم الفنون الموسيقية والمسرحية برعاية الطلاب المركزية، وطلعت بكري مايسترو، ومدرب منتخب الجامعة للإنشاد الديني والترانيم، وأحمد محمود مايسترو ومدرب منتخب الجامعة للموسيقى.

جدير بالذكر، أنه تم تسليم شهادات التقدير؛ لمشرفي ومحكمي الأعمال المشاركة في المهرجان، وعدد من العاملين بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، ومشرفي الأنشطة في مختلف الكليات المشاركة، وتم تسليم دروع المهرجان للكليات الأكثر تفاعلًا خلال المنافسات؛ حيث جاءت كلية التربية في المركز الأول، وتسلم الدرع الدكتور محمد جابر قاسم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بينما جاءت كلية التجارة في المركز الثاني، والتربية النوعية في المركز الثالث، والخدمة الاجتماعية في المركز الرابع.

وتم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الخمس الأولى في كل مجال من مجالات التنافس الأربعة، للطلاب، والطالبات المشاركين من جميع الكليات (هواة)، بإجمالي ٢٠ جائزة؛ حيث حصل على المركز الأول في كل مجال الطلاب: جهاد أيمن بكلية التربية؛ إنشاد ديني، ومارسيل كرم بكلية التربية للطفولة المبكرة؛ ترانيم، وسلمى أشرف بكلية الحقوق؛ غناء، والأمير جورج بكلية الطب؛ عزف.

إلى جانب جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل من مجالات المسابقة، من أعضاء منتخبات الجامعة الفنية، (متخصصين)، بإجمالي ١٢ جائزة، وحصل على المركز الأول بكل مجال الطلاب: إبراهيم قرشي بكلية الحقوق؛ إنشاد ديني، وآنا سيمون أنيس بكلية الحاسبات؛ ترانيم، ومصطفى محمد بكلية التربية النوعية؛ غناء، وأحمد محمد عبد العال بكلية الحاسبات؛ عزف.