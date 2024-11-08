الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة أسيوط تختتم مهرجان "إنسان مبدع" لاكتشاف المواهب

ختام مهرجان إنسان
ختام مهرجان إنسان مبدع بأسيوط، فيتو

 شهدت جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ حفل ختام مهرجان "إنسان مبدع"؛ الذي نظمته إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة؛ ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان"؛ وذلك بهدف اكتشاف المواهب الفنية في مجالات:  الإنشاد الديني، والترانيم، والغناء، والعزف لطلبة، وطالبات الجامعة، خلال الفترة من ٣ من نوفمبر، وحتى اليوم ٧ من نوفمبر، وذلك بالمسرح المكشوف بالبهو الرئيس، بالقرية الأوليمبية بالجامعة.

 

 شهد الحفل حضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وإعداد، وتنفيذ  محمد جمعة مدير إدارة الفنون، ورشا جلال مدير المهرجان.

 هنأ الدكتور أحمد المنشاوي؛ الفائزين بجوائز المهرجان، وهم (٤ ) كليات متميزة، فضلًا عن (٣٢) طالبًا، وطالبة، هواة، ومتخصصين، مشيدًا بالمهرجان الذي استهدف اكتشاف المواهب الفنية المختلفة، وتشجيع الطلاب على إبراز مواهبهم، وإبداعاتهم، في المجال الفني، وشارك فيه (٢٥٠) طالبًا، وطالبة، من مختلف كليات الجامعة، مؤكدًا على أهمية هذه الفعالية المنعقدة في إطار مبادرة بداية، التي تتضمن الكثير من الفعاليات المُثمرة التي تستهدف الاهتمام بالشباب، ورعايتهم.

 وأكد الدكتور أحمد عبد المولى أن الجامعة تسعى إلى دعم طلابها، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية التي تمنحهم الفرصة؛ للتعبير عن أنفسهم، واكتشاف مواهبهم، وميولهم، واهتماماتهم، من خلال مشاركتهم في أنشطة مثل: الفنون، والثقافة، والرياضة، والعلوم؛ مما يعزز من الثقة بالنفس لدى الطلاب، معربًا عن سعادته الكبيرة بجميع المشاركين في المهرجان، والمواهب الرائعة التي استمع إليها خلال الحفل.

 ومن جانبها، تقدمت الدكتورة مديحة درويش؛ بخالص الشكر، والتقدير لإدارة الجامعة؛ لدعمها الكبير، والمستمر لإدارة رعاية الطلاب في جميع أنشطتها، وهو ما يعكس حرصها الشديد على تشجيع طلابها؛ لممارسة الأنشطة، كما يأتي ضمن الكثير من صور الدعم، والرعاية التي تقدمها الجامعة لأبنائها؛ تلبية لجميع احتياجاتهم في كل المجالات.

 وضمت لجنة تحكيم المهرجان؛ الدكتور منتصر القللي رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، والدكتورة أمل محمد توفيق الموسيقى العربية بكلية التربية النوعية، ورشا جلال رئيس قسم الفنون الموسيقية والمسرحية برعاية الطلاب المركزية، وطلعت بكري مايسترو، ومدرب منتخب الجامعة للإنشاد الديني والترانيم، وأحمد محمود مايسترو ومدرب منتخب الجامعة للموسيقى.

 جدير بالذكر، أنه تم تسليم شهادات التقدير؛ لمشرفي ومحكمي الأعمال المشاركة في المهرجان، وعدد من العاملين بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، ومشرفي الأنشطة في مختلف الكليات المشاركة، وتم تسليم دروع المهرجان للكليات الأكثر تفاعلًا خلال المنافسات؛ حيث جاءت كلية التربية في المركز الأول، وتسلم الدرع الدكتور محمد جابر قاسم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بينما جاءت كلية التجارة في المركز الثاني، والتربية النوعية في المركز الثالث، والخدمة الاجتماعية في المركز الرابع.

رئيس جامعة أسيوط يُصدر قرارات بتعيين وندب 5 قيادات أكاديمية جديدة

جامعة أسيوط تحذر الشباب من "العقل التقني" في أولى ندوات أسبوع الدعوة الإسلامية (صور)

 وتم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الخمس الأولى في كل مجال من مجالات التنافس الأربعة، للطلاب، والطالبات المشاركين من جميع الكليات (هواة)، بإجمالي ٢٠ جائزة؛ حيث حصل على المركز الأول في كل مجال الطلاب: جهاد أيمن بكلية التربية؛ إنشاد ديني، ومارسيل كرم  بكلية التربية للطفولة المبكرة؛ ترانيم، وسلمى أشرف بكلية الحقوق؛ غناء، والأمير جورج بكلية الطب؛ عزف.

إلى جانب جوائز للفائزين بالمراكز  الثلاثة الأولى في كل من مجالات المسابقة، من أعضاء منتخبات الجامعة الفنية، (متخصصين)، بإجمالي ١٢ جائزة، وحصل على المركز الأول بكل مجال الطلاب: إبراهيم قرشي بكلية الحقوق؛ إنشاد ديني، وآنا سيمون أنيس بكلية الحاسبات؛ ترانيم، ومصطفى محمد بكلية التربية النوعية؛ غناء، وأحمد محمد عبد العال بكلية الحاسبات؛ عزف.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إكتشاف المواهب أسيوط الثقة بالنفس المبادرة الرئاسية بداية جديدة المبادرة الرئاسية بداية المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بداية جديدة مبادرة بداية

مواد متعلقة

إزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بميدان القلعة منفلوط في أسيوط

رفع كفاءة منظومة الإنارة بمركز أبوتيج في أسيوط

استجابة لشكاوى المواطنين، تركيب أغطية لبالوعات الصرف الصحي بمنطقة الشعراوي بأسيوط

عمل أسيوط: تشغيل 1016 شابًا خلال شهر بأسيوط

نائب محافظ أسيوط يستعرض تجربة إعادة تأهيل المناطق الحضرية غير المخططة

تنظيم 10 جلسات تشاور بأسيوط لمناقشة احتياجات المواطنين (صور)

تنظيم 5 جلسات تشاور لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للغنايم في أسيوط

تنظيم قافلة طبية بقرية العدر بأسيوط لتقديم الخدمات الطبية والعلاج مجانا (صور)

الأكثر قراءة

واقعة التنويم المغناطيسي في حفل ترفيهي بمدرسة في الشرقية تثير جدلا (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 09 - 11 -2024

ما صحة مقولة «دعوة الأربعين غريبًا مجابة»؟ الإفتاء تجيب

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024

أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم اليوم الجمعة

10 معلومات عن القمة العربية والإسلامية غير العادية بالرياض

تعليق من فرانكفورت على احتمالية رحيل عمر مرموش

خوفًا من تكرار المحرقة، ليبرمان يدعو يهود أوروبا إلى الهجرة لإسرائيل

منوعات

المزيد

مشهد مهيب، صحن الطواف يشهد كثافة عالية من الطائفين (فيديو)

مكونات "صادمة" لكرات سوداء على شواطئ سيدني

بركان شيفيلوتش الروسي يقذف الرماد إلى أكثر من 8 كيلومترات

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

هل تصدر فيزا الشركات باسم صاحب المنشأة في بنك مصر؟

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أرقام مرعبة لـ فليك مع برشلونة في جميع المسابقات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم دفن الموتى ليلًا، وما المقصود بالنهي الوارد عنه في الأحاديث النبوية؟ دار الإفتاء تجيب

ما صحة مقولة «دعوة الأربعين غريبًا مجابة»؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الإعدام في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads