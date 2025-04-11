محافظ الشرقية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة (صور)

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تعريفة الركوب الجديدة لـ (سيارات الأجرة العاملة بجميع الخطوط – سيارات السرفيس بخطوط السير داخل المدن) بنطاق المحافظة، وذلك بعد تحريك سعر المواد البترولية بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتأكيد على متابعة مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة وعبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والعميد وائل جعفر رئيس مباحث المرور والعميد أحمد النجار مدير إدارة مباحث تموين الشرقية والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور وهشام عبد المقصود مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وهاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية وسعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف وحسن عبد المجيد رئيس نقابة السائقين بالشرقية وذلك لمناقشة آليات تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتأكيد على متابعة مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

كما أصدر المحافظ قرارًا بتعديل تعريفة الركوب لسيارات التاكسي العداد بمدن المحافظة ليكون فتح البنديرة ( 11.5 جنيه ) تشمل كيلو متر واحد على أن تزداد القيمة بواقع (3) جنيها لكل كيلو متر واحد ( 9 جنيها ) لساعة الإنتظار الأولى وتزداد بواقع (8.5 جنيهات ) لكل ساعة إضافية وكذلك تعديل تسعيرة الركوب لسيارات السرفيس داخل مدينة الزقازيق لتكون 4 جنيهات.

توصيل اسطوانات البوتاجاز

وبالنسبة لتداول وتوصيل اسطوانات البوتاجاز فقد تقرر تحديد سعر بيع الاسطوانة المنزلية للمستهلك بواقع ( 200 جنية ) داخل المستودع يضاف اليها مبلغ ( 5 جنيهات) خدمة توصيل الاسطوانه من المستودع حتي مسافة 5 كم ومبلغ ( 10 جنيهات ) خدمة توصيل الاسطوانه المنزلية أبعد من ( 5 كيلو متر ) من المستودع لأي مكان داخل الوحدة المحلية كما يحدد سعر بيع الاسطوانه التجارية للمستهلك بواقع 400 جنية داخل المستودع يضاف اليها مبلغ ( 10 جنيهات) خدمة توصيل الاسطوانه من المستودع حتي مسافة 5 كم ومبلغ 20 جنيها خدمة توصيل الاسطوانه التجارية لمسافة ابعد من 5 كم من المستودع داخل نطاق الوحدة المحلية.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على مدير إدارة المواقف بالإعلان عن تعريفة الركوب في مكان ظاهر في جميع مواقف السيارات بنطاق المحافظة وإلزام السائقين بوضع ملصق على كل سيارة بمكان ظاهر مدون به التسعيرة الجديدة وخط سير المركبة وعدد الركاب.

كما كلف المحافظ مدير إدارة المرور بإلزام جميع سائقي سيارات الأجرة بالإعلان عن تعريفة الركوب بمكان ظاهر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تعديل تعريفة الركوب

أوضح محافظ الشرقية أن قرار تعديل تعريفة الركوب جاء بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين محذرًا من استغلال المواطنين في تحصيل مبالغ أزيد من تعريفة الركوب المقررة ومؤكدًا أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تكثيف الحملات التفتيشية على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

كلف المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مدير إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات المواقف ومباحث التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بنطاق دائرة المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز والالتزام بالسعر الرسمي لمنع استغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين.

محافظ الشرقية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة،فيتو1

شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين محافظة الشرقية والمحافظات الأخرى للالتزام بتعريفة الركوب الجديدة لعدم حدوث مشاكل في أسعار التعريفة الجديدة والتيسير على الركاب، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف والجهاز التنفيذي وتحمل مسئولياتهم وعدم الاستجابة لاستغلال السائقين والإبلاغ فورًا عن المخالفين من خلال الاتصال على الخــط الساخـــن: 2303693- 055 أو 114 (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة).

محافظ الشرقية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة،فيتو

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية قد قررت تعديل أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي " البنزين 95 بسعر 19 جنيها للتر، البنزين 92 بسعر 17,25 جنيه للتر، البنزين 80 بسعر 15,75 جنيه للتـر، السولار بسعر 15,50 جنيه للتر، والكيروسين بسعر 15,50 جنيه للتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن، وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه، وطن الغاز الصب 16000 جنيه، والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

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