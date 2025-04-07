حملات مرورية مكثفة برأس البر تضبط عشرات الموتوسيكلات المخالفة (صور)

شنت إدارة مرور دمياط حملة مرورية ليلية مكثفة بمدينة رأس البر، وذلك استمرارًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، واللواء عصام هلال، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، لمواجهة ظاهرة الدراجات النارية المخالفة، وتحقيق الانضباط المروري داخل المدينة السياحية رأس البر.

انتشار قوات المرور مع الدراجات المخالفة

ضبط أكثر من 40 دراجة نارية مخالفة

الحملة التي تُنفذ تحت إشراف العميد محمد التل، مدير إدارة مرور دمياط، وبقيادة الرائد أحمد أبو المعاطي، تمكنت من ضبط أكثر من 40 دراجة نارية مخالفة، وتواصل تحركاتها الميدانية على مدار اليوم في شوارع وميادين رأس البر.

و أكد الرائد أحمد أبو المعاطي أن الحملة مستمرة لحين تحقيق السيطرة المرورية الكاملة داخل المدينة، مؤكدًا على التعامل الراقي مع المواطنين، لكن مع تطبيق القانون دون تهاون تجاه المخالفات التي تعرض حياة قائدي الدراجات والمارة للخطر.

دعم من القيادات التنفيذية

من جانبه، أكد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، على أهمية استمرار الحملات لتحقيق الانضباط في المدن الساحلية التي تشهد كثافة مرورية خلال فترات الأعياد والمواسم، مشددًا على دعمه الكامل لجهود رجال المرور في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والزائرين.

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