الأحد 06 أبريل 2025
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بناءً على تعليمات مدير مرور دمياط...

ضبط 60 دراجة نارية غير مرخصة في حملة مرورية اليوم الأحد بدمياط

ضبط الموتوسيكلات
ضبط الموتوسيكلات غير الرخصة

واصلت إدارة مرور دمياط حملاتها المكثفة لليوم الثاني علي التوالي،  لضبط الموتوسيكلات والدراجات النارية غير المرخصة، والتي يستغلها بعض الشباب المتهور في تنظيم سباقات خطرة على الطرق السريعة، خاصة في طريق دمياط – بورسعيد، وطريق رأس البر دمياط الذي يُعد من أبرز أماكن تلك السباقات العشوائية.

٦٠ موتوسيكلا حصيلة حملة اليوم الأحد

وأسفرت الحملة التي نُفذت اليوم الأحد عن ضبط عدد  ٦٠  موتوسيكلا مخالفا اليوم الأحد، مع التأكيد على استمرار الحملات بشكل يومي لضبط المخالفين وردع كل من يهدد حياة المواطنين على الطرق.

حملات مرورية مكثفة لضبط الموتوسيكلات الغير مرخصة
حملات مرورية مكثفة لضبط الموتوسيكلات الغير مرخصة

 

وجاءت هذه التحركات المرورية تنفيذًا لتعليمات العميد محمد التل، مدير مرور دمياط، بضرورة فرض السيطرة المرورية والتصدي لأي مظاهر فوضى أو تهور مروري داخل المحافظة.

إشراف ميداني ومشاركة مكثفة من قيادات المرور

نُفذت الحملة تحت إشراف مباشر من المقدم عمر الشريف، وكيل إدارة مرور دمياط، والرائد أحمد أبو المعاطي، والرائد فوزي خليفة رئيس عمليات المرور، بمشاركة عدد كبير من ضباط وأفراد المرور، بهدف إعادة الانضباط للشارع الدمياطي، وحماية الأرواح من مخاطر السباقات غير القانونية.

حملات مرورية مكثفة في جميع مدن ومراكز دمياط لوقف نزيف الطرق وضبط الدراجات غير المرخصة

 

وصرح العميد محمد التل، مدير إدارة مرور دمياط، بأن الحملات مستمرة ولن يتم التهاون مع أي مخالف يعرض حياة المواطنين للخطر، مؤكدًا أن القيادة العامة لمرور دمياط عازمة على القضاء على ظاهرة الموتوسيكلات غير المرخصة، خاصة تلك التي تُستخدم في السباقات المتهورة على الطرق السريعة.

وأضاف أن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة الشارع الدمياطي هو أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن الحملات ستشمل جميع مراكز ومدن المحافظة خلال الأيام القادمة لضبط المخالفين وتحقيق الانضباط المروري.

 

 

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