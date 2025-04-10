قالت المجموعة العربية في مجلس الأمن، اليوم الخميس، إن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تتحدى القانون الدولي وتزيد معاناة الشعب السوري.

المجموعة العربية بمجلس الأمن تطالب برفع العقوبات عن سوريا

ودعت المجموعة العربية في مجلس الأمن، إلى العمل على رفع العقوبات عن سوريا والمضي قدما في العملية السياسية، معربة عن إدانتها استمرار احتلال إسرائيل لخمس مناطق في جنوب لبنان وتطالب بانسحابها.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكدت وزارة الدفاع التركية أن امتناع دولة الاحتلال الإسرائيلي عن وقف الهجمات على دول المنطقة ومواصلة الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية يضر باستقرار المنطقة وسلامها.

السلوك الاستفزازي في الأماكن المقدسة

وأشارت وزارة الدفاع التركية في بيان لها إلى أن التصريحات الأخيرة لسلطات الاحتلال والسلوك الاستفزازي في الأماكن المقدسة يزيدان من تصعيد التوتر في المنطقة.

ودعت وزارة الدفاع التركية دولة الاحتلال إلى ضرورة الوقف الفوري لهجماتها الاستفزازية التي تهدف إلى المساس بوحدة أراضي سوريا وزعزعة أمنها واستقرارها.

وقالت الدفاع التركية: نتابع انسحاب قوات "قسد" من حلب وسد تشرين وتسليمهما للحكومة السورية ولا تزال التقييمات بشأن إنشاء قواعد تدريبية في سوريا مستمرة.

جهود إنشاء آلية وقف التصعيد مع إسرائيل في سوريا

وأتمت الدفاع التركية بيانها بالقول: ستستمر جهود إنشاء آلية وقف التصعيد مع إسرائيل في سوريا

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