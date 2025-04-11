الجمعة 11 أبريل 2025
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خارج الحدود

ماكرون: الاتحاد الأوروبي يتفاوض لإلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

 أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده والاتحاد الأوروبي سيشكلان جبهة موحدة، لمواجهة ما يتعلق بالمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق وإلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية.

 

ترامب يعلن عزمه إبرام صفقة تجارية مع الصين

 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، عن عزمه إبرام صفقة تجارية مع الصين، وذلك بعد التصعيد الكبير الذي وقع بين البلدين على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على بكين وعدد من دول العالم.


ترامب يعلن عزمه إبرام صفقة تجارية مع الصين


وخلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس عقب اجتماع حكومي في البيت الأبيض  قال ترامب: "سنرى كيف ستسير الأمور مع الصين".

الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين 

وأضاف ترامب: "نود التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحت إدارته "تحسن علاقاتها مع الصين".

 

وتابع: "أنا متأكد من أننا سنتوصل لاتفاق جيد للغاية. لدي احترام كبير للرئيس الصيني شي جين بينغ، فهو صديقي منذ فترة طويلة، وأعتقد أننا نستطيع التوصل إلى شيء سيكون مفيدا للغاية لكلا بلدينا".

 

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ماكرون الرسوم الجمركية الأمريكية الرسوم الجمركية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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