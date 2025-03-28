أعراض حساسية الربيع عند الأطفال وطرق علاجها

أعراض حساسية الربيع عند الأطفال، حساسية الربيع من أنواع الحساسية التى يصاب بها الكبار والصغار، ولكنها تكون أكثر إزعاجا عند الأطفال.

وأعراض حساسية الربيع عند الأطفال، عديدة وللاسف تكون مزعجة إذا تحرص الأمهات على استشارة الطبيب المختص لتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة للطفل.

أعراض حساسية الربيع عند الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الربيع فصل جميل، لكن للأسف قد يكون مزعج لبعض الأطفال اللذين يعانوا من الحساسية بسبب حبوب اللقاح والأتربة في الجو، ومن أعراض حساسية الربيع عند الأطفال:-

العطس

الكحة المستمرة

انسداد أو سيلان الأنف

حكة واحمرار في العين

صعوبة في التنفس أحيانًا

نصائح مهمة تخفف أعراض حساسية الربيع عند الأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن هناك بعض النصائح التى تخفف من أعراض حساسية الربيع عند الأطفال، منها:-

عدم خروج الطفل أيام التقلبات الجوية والأتربة.

غسل وجه ويدين الطفل دائما بعد اللعب خارج المنزل.

ممنوع فتح الشبابيك لفترات طويلة.

استخدام فلتر للهواء لو أمكن.

فى حالة زيادة الأعراض عند الطفل يجب استشارة الطبيب المعالج لتقديم العلاج المناسب.

أعراض حساسية الربيع عند الأطفال

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، ما يحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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