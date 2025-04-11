جهاز القرى السياحية يكشف معدلات تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق

كشف الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز القري السياحية، معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها.

جاء ذلك خلال جولاته التفقدية لمتابعة ما تم إنجازه في أعمال تنفيذ طريق الازدواج، رافقه خلالها المهندس عمرو محي والمهندس مينا رأفت "نواب رئيس الجهاز "، والمهندس سامح توفيق مدير المرافق، وممثلو الشركات المنفذة للمشروع.

وتابع الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز القرى السياحية، أنه في إطار استكمال التوجيهات الوزارية في الارتقاء بالخدمات وتطويرها بكافة طرق وخدمات مركز مارينا العلمين السياحي، اشتملت الجولة التفقدية علي متابعة

وأشار إلى أعمال استكمال أعمال الرصف وطبقات التأسيس لطريق الازدواج، وأعمال تنسيق مدخل نيو مارينا من بوابة (1) حتى بوابة (3).

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن خطة الجهاز لمتابعة أعمال رفع كفاءة توسعات طريق الخدمة وإزدواج الطريق من مارينا(1) حتي مارينا (3)، وإقامة سور فاصل لإعادة إحياء وتطوير منطقة الخدمات، وقد بلغت نسبة إنجاز طريق الإزدواج (40% )، ضمن الأعمال المسندة للشركة بقيمة ( 200) مليون جنيه تقريبا، مشددا على سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروع بالجودة والمواصفات المطلوبة طبقا للبرنامج الزمنى المحدد قبل بداية موسم الصيف المقبل.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعتين العلنيتين 11 و12 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقتي القادسية والأمل "سابقًا" بمدينة العبور الجديدة، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 22 و23/4/2025، بمقر جهاز المدينة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وأضاف الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز العبور الجديدة، أنه على من يرغب من المواطنين في الحضور التواجد بداية من الساعة الـ10 صباحا في التاريخ المحدد بمقر الجهاز، لإجراء عملية تسجيل الحضور، منوهًا إلى أنه سيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحديث الموقع الإلكتروني لمشروع بيت الوطن "الطرح العاشر" بعدد حوالي ١٥ ألف قطعة بمختلف المساحات بعدد ٢٣ مدينة جديدة، لإتاحة فرصة الحجز لأكبر عدد من المتقدمين وتلبية رغبتهم، والطرح العاشر يعتبر هو أكبر طرح بجميع مراحل المشروع وجارٍ التخصيص طبقا لأولوية وصول التحويلات بالبنك المركزي المصري، ويمكن في نهاية المرحلة منح تيسيرات والسماح بحجز أكثر من قطعة بالمبالغ المتبقية لأصحاب مقدمات الحجز الكبيرة وفقا لقطع الأراضي المتاحة بالطرح للعاشر.

وأشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق إلى أنه سبق طرح المرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن بعدد حوالي 3 آلاف قطعة أرض، ونظرًا لزيادة عدد التحويلات غير المسبوق، تم التوجيه باستيعاب جميع التحويلات وبناء عليه تم زيادة عدد القطع المطروحة إلى ١٥ ألف قطعة أرض.

صيانة وإدارة وتشغيل المرافق بالمدن الجديدة

وقال وزير الإسكان: يعتبر المشروع هو أحد المحاور الهامة لإتاحة أراض للمصريين بالخارج لربطهم بوطنهم الأم وتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات.

كلف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية بتقييم أداء شركات صيانة وإدارة وتشغيل المرافق بالمدن الجديدة، بجانب إعداد تقارير كاملة عن المشروعات بكل قطاع والموقف الخاص بها، ولا سيما مشروعات مدينة السويس الجديدة والطريق الجديد الذي تم التوجيه بإنشائه، مؤكدًا أهمية العمل على تعظيم الإيرادات بالهيئة، بجانب إجراء حصر كامل للأراضي غير المستغلة على مستوى كافة المدن الجديدة لتعظيم الاستفادة منها.

كما أكد شريف الشربيني، ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات والتصنيع المحلي للمكونات.

وعقد الوزير اجتماعا موسعًا مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها، مؤكدًا أهمية هذا الاجتماع الدورى، لدفع معدلات العمل.

وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن اجتماع اليوم يستهدف متابعة سير العمل بالهيئة للعمل على تحقيق نتائج مثمرة للمشروعات التي تتولى الهيئة تنفيذها، موجهًا بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها.

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