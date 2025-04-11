بالأسعار، طرح أراضي تجاري إداري بالصعيد

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط أرض تجاري بمساحة 1490 مترا بسعر 5035 جنيها، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 1624 مترا بسعر 4030 جنيها، أرض تجاري إداري سكني بمساحة 1624 مترا بسعر 4030 جنيها.

وتطرح بمدينة قنا الجديدة أرض تجاري إداري سكني بمساحة 14538 مترا بسعر 8990 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 3789 مترا بسعر 16560 جنيها، وأرض طبي بمساحة 4523 مترا بسعر 5740 جنيها، وأرض مخازن بمساحة 3604 أمتار بسعر 2195 جنيها، وأرض مخازن بمساحة 601 متر بسعر 2195 جنيها، وأرض مخازن بمساحة 611 مترا بسعر 2195 جنيها.

وبمدينة أسوان الجديدة تطرح أرض بنشاط إداري بمساحة 1444 مترا بسعر 3795 جنيها، وارض تجاري سكني بمساحة 744 مترا بسعر 7345 جنيها، وأرض عمراني مختلط بمساحة 38220 مترا بسعر 3355 جنيها، وارض تعليمي بمساحة 25080 مترا بسعر 2055 جنيها.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

نفذت أجهزة تنمية عدة مدن جديدة، أعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة للطرق والمسطحات الخضراء والزراعات بعدد من المناطق.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات لسكان المدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ومسئولو إدارة الزراعة بالجهاز، أعمال صيانة المحاور الرئيسية بالمدينة، وأعمال تنفيذ مشروع زراعة بمنطقة 455 فدانا، موجهًا بدراسة أعمال زراعة وتنسيق الطريق المؤدي إلى مدخل المدينة الغربي، ومشددًا على تنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية والانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن.

وأجرى الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز، جولة تفقدية ليلية شملت عددًا من الميادين الرئيسية والمسطحات الخضراء، لمتابعة سير العمل في مشروعات الزراعة والتجميل بمنطقة ٢٦٠٠ فدان والحي الـ١٤.

وتابع رئيس الجهاز، أعمال التشجير وتنسيق المسطحات الخضراء في عدة مناطق رئيسية بالمدينة ومنها تطوير الميادين الحيوية، إلى جانب متابعة حالة الطرق التي تشهد كثافات مرورية، والتأكد من جودة التجميل والتشجير التي تجري في مختلف أنحاء العبور الجديدة.

وخلال الجولة، شدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للمناطق الخضراء، والحرص على اتباع أحدث التقنيات في الري مما يتطلب تكثيف الجهود للحفاظ على الأشجار والنباتات، مؤكدًا أهمية مشاركة السكان والمجتمع المدني في دعم هذه الجهود، من خلال الحفاظ على المناطق المطورة وعدم الإضرار بالمرافق العامة، لضمان استمرار أعمال التطوير وتحقيق أقصى استفادة منها.

وتفقد المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال التطوير وصيانة الطريق الساحلى، مؤكدًا سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات والالتزام بعمل الاختبارات القياسية لبنود الأعمال.

كما تفقد رئيس الجهاز، أعمال التطوير الجارية بمنطقة الشاطئ العام التي تستهدف رفع كفاءة الطرق وتوسعتها وتطوير الممشى والسور والبرجولات وأماكن انتظار السيارات.

وفى سياق متصل، تفقد رئيس الجهاز أعمال تنفيذ شبكة كهرباء وإنارة منطقة انتظار دمياط الجديدة، موجهًا بضرورة إزالة المعوقات مع قيام الشركة المنفذة بزيادة وتيرة العمل وعدد العمالة والمعدات لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال لخدمة الاستثمارات الحالية بالمدينة.

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