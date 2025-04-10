الخميس 10 أبريل 2025
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محافظات

محافظ القليوبية يتجول بشارع السنترال بقليوب لبحث سبل حل الاختناقات المرورية

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته،فيتو

أكدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على حرص المحافظة على تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية، لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المُتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتِهم اليومية، إلى جانب تحسين الصورة البصرية في نطاق مراكز ومُدن وأحياء المحافظة وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

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محافظ القليوبية يتجول بشارع السنترال بقليوب لبحث سبل حل الإختناقات المرورية بمداخل ومخارج المدينة

جاء ذلك خلال تجول محافظ القليوبية يرافقه اللواء وائل طاهر رئيس مركز مدينه قليوب، لدراسة حل الإختناقات المرورية التي تكون على مزلقان العاشر من رمضان للخارج من قليوب إتجاه بنها وكذلك الدخول لقليوب.
وناقش أثناء تجوله سيرًا على الأقدام كيفية  حل الإختناقات المروريه، وذلك من خلال عمل محاور من شانها تُخفف من التكدس على منطقة مزلقان العاشر بأوقات الذروه، ومن بين تلك المحاور بحث عمل شارع السنترال إتجاهين بدل الإتجاه الواحد إتجاه داخل لمدينة قليوب وإتجاه خارج إتجاه بنها وعمل ملف من قبل بنزينة مصر للبترول  والخروج إلى شارع الخدمه مطلع كوبري قليوب إتجاه بنها، وكذلك بحث عمل نزله من الطريق الزراعي تؤدي إلى شارع العاشر من رمضان مباشرة.
وفي السياق ذاته ناقش "المحافظ" مع  رئيس المدينة ضرورة إستكمال الدراسة لتوسعة شارع العاشر لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية الطريق الزراعي القليوبية

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