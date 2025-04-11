كانت تلقي القمامة، تفاصيل العثور على طفلة مصابة بجرح في الرقبة داخل مقابر بالقليوبية

أوضحت التحقيقات التي أجرتها مديرية أمن القليوبية لكشف غموض العثور على صغيرة بالصف الثاني الابتدائي مصابة بجرح قطعي بالرقبة بالقرب من مقابر شلقان بالقناطر الخيرية أن الطفلة اعتادت إلقاء القمامة بالقرب من المقابر تغيبت ليبحث عنها أهلها داخل المقابر، جرى نقلها إلى مستشفى القناطر الخيرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تفاصيل العثور علي طفلة مصابة بجرح في الرقبة داخل مقابر بالقليوبية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بالعثور على صغيرة بها جرح قطعي بالرقبة بالقرب من مقابر شلقان بالقناطر الخيرية في القليوبية.



وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة م.س 9 سنوات بالصف الثاني الابتدائي، بجرح قطعي بالرقبة خلال إلقائها القمامة بالقرب من مقابر شلقان بالقناطر الخيرية

حالة طفلة عثر عليها مصابة بالمقابر، قطع بالقصبة الهوائية وبعض العضلات الأمامية للرقبة

وجرى نقل المصابة إلى مستشفى القناطر الخيرية القليوبية وإجراء جراحة عاجلة لها، إذ تبين وجود قطع بالقصبة الهوائية وبعض العضلات الأمامية للرقبة وكذلك بعض الأوعية الدموية المقدمة بالرقبة، وجرى تركيب أنبوبة حنجرية وعمل غرز ابتدائية بالقصبة الهوائية وحجزها حاليا بالعناية المركزة، حررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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