الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

محافظة القليوبية تعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار

زيادة أسعار البنزين
زيادة أسعار البنزين بالقليوبية، فيتو

أصدر اليوم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية  قرار رقم (484) لسنة 2025 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة، وذلك على إثر زيادة أسعار البنزين والسولار  الذي  أقره  المهندس وزير البترول والثروة المعدنية.

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تكثيف الحملات على سيارات الأجرة بعد زيادة أسعار البنزين بالقليوبية 
وأفاد محافظ القليوبية أن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين  بعد زيادة اسعار البنزين.

محافظ القليوبية، تلقي شكاوى المواطنين بشأن تعريفة الركوب بعد زيادة أسعار البنزين بالقليوبية 
وأضاف محافظ القليوبية  أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى على مدار 24 ساعة أي شكاوى للمواطنين بشأن تعريفة الركوب بعد زيادة أسعار البنزين بالقليوبية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624 (واتس آب) والرقم الأرضي 0133212461 مؤكدا على استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 
زيادة اسعار البنزين بالقليوبية، فيتو 

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية زيادة أسعار البنزين والسولار زيادة اسعار البنزين

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