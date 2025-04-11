الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

المنيا تعلن التعريفة الجديدة للمواصلات بعد ارتفاع أسعار الوقود (صور)

تحديث أبريل 2025،
تحديث أبريل 2025، تعرف على التعريفة الجديدة

تحديث أبريل 2025 التعريفة الجديدة أعلنت محافظة المنيا، اليوم، أسعار التعريفة الجديدة لنقل الركاب بجميع مراكز المحافظة، وذلك لسيارات نقل الركاب الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم، بزيادة من 10 إلى 15% بحسب المسافة. 

تحديث أبريل 2025، تعرف على التعريفة الجديدة في  المنيا لجميع مراكز المحافظة 

وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار السولار والبنزين، بدءا من  اليوم الجمعة.

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