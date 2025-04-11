انتظام تطبيق التعريفة الجديدة للمواد البترولية بمواقف البحيرة (فيديو)

رصدت عدسة “ فيتو” بدء تطبيق التعريفة الجديدة على السرفيس وسيارات الأجرة بعد زيادة أسعار الجديدة للمواد البترولية حيث قامت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة اليوم بتفقد عدد من محطات وقود السيارات بمدينة دمنهور، وذلك للاطمئنان على توافر المواد البترولية والتأكد من التزام المحطات بالتسعيرة الرسمية الجديدة،وذلك بحضور كل من الدكتور حازم الديب - نائب المحافظ، واللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة، عمر لبيب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

الاطلاع على منظومة ATG الإلكترونية

وتابعت محافظ البحيرة موقف أرصدة المواد البترولية بمحطات الوقود، للتحقق من انتظام سير العمل والتوزيع اليومي، وقامت بمراجعة سجل (21 بترول)، إلى جانب الاطلاع على منظومة ATG الإلكترونية، التي تتيح المتابعة الآلية لمخزون المحطة وربط البيانات مباشرةً مع الهيئة المصرية العامة للبترول لضمان الشفافية والدقة في متابعة الأرصدة، مشددة خلال جولتها على أهمية قيام القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على جميع محطات الوقود بنطاق المحافظة، لضمان توافر أرصدة المواد البترولية وانتظام العمل بها، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع أي تلاعب أو تجاوز في الأسعار، والالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة.

تفعيل غرف العمليات والتواصل الفوري بين الجهات المعنية

وأكدت محافظ البحيرة، ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية والمراكز والمدن، مع تفعيل غرف العمليات والتواصل الفوري بين الجهات المعنية من تموين، مرور، ومواقف، وذلك لمتابعة تنفيذ القرارات الجديدة والتأكد من الالتزام الكامل بها على أرض الواقع.

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