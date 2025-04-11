تعريفة الركوب الجديدة لمركبات السرفيس والنقل العام بالبحيرة

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، التعريفة الجديدة لركوب السرفيس، النقل العام، التاكسي، والتوكتوك عقب صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة أسعار المواد البترولية صباح اليوم.

التنسيق مع المحافظات المجاورة

وأكدت محافظ البحيرة أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين، مشيرة إلى أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة.

أسعار زيادة التعريفة بالبحيرة

وتم زيادة التعريفة بالبحيرة على النحو التالى:

سيارات الأجرة السيرفيس من 4 جنيهات لتصبح 4.50 جنيه، سيارات تاكسى العداد فتح العداد من 9,25 جنيه لتصبح 11 جنيها، وكل 1 كم بسعر 1.25 جنيه، مركبات التوك توك من 5.50 جنيه لتصبح 6 جنيهات، قيمة تذكرة مركبات مشروع النقل الداخلي من 4 جنيهات لتصبح 5 جنيهات.

التنسيق مع إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال الركاب، وضمان انتظام عمل كافة المرافق والخدمات في المحافظة، موجهة الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور، وإدارة مشروع المواقف للعمل على إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وتم التأكيد على ضرورة إعلان التعريفة في أماكن واضحة بجميع المواقف لضمان إلتزام السائقين، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على عدد الركاب وخطوط السير المرخصة.

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