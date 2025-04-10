إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب ١٥ عاملا بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بمدخل الطريق الصحراوى القاهرة – الإسكندرية أمام الكيلو 71 اتجاه أبو المطامير داخل نطاق محافظة البحيرة.

حادث انقلاب سيارة ومصابين

تبلغت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ومصابين، وتم الدفع ٦ بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وأسفر الحادث عن إصابة ١٥ شخصا، تم نقلهم إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

اسماء المصابين بالحادث

المصابون هم أحمد خميس سعيد حاتم، 18 عاما، باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، محمد أحمد محمد علي، 24 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقرى وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد محمد شعيشع، 25 عاما، اشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، سالم فرج محمد، 41 عاما، اشتباه نزيف بالمخ، ممدوح عبد الله عبد الفتاح، 36 عاما، اشتباه كسر بالساق والذراع الأيمن، رمضان سعيد عبده، 41 عاما، جرح بفروة الرأس، رفعت رفيق رمضان، 27 عاما، كدمة شديدة بالصدر وجروح متفرقة بالجسم، فارس أشرف غريب، 16 عاما، جرح بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، محمد رمضان إسماعيل، 45 عاما، باشتباه كسر باليد اليسرى وجروح متفرقة بالوجه، محمد السيد أحمد عابدين، 22 عاما، اشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقرى، حسنى حسنين علوانى، 35 عاما، اشتباه كسر بالحوض، عيد ربيع عيد، 27 عاما، إشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة، محمد ياسر حمادة، 27 عاما، باشتباه كسر بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد شعيشع محمد، 27 عاما، كسر بالفقرة الرابعة والخامسة واشتباه نزيف بالمخ، محمد عبد الجليل حميدة، 16 عاما، كدمة بالحاجب الأيمن، وجميعهم مقيمون مركز أبو المطامير.



تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، وانتقلت الأجهزة الأمنية المختصة إلى مكان الواقعة وتحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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