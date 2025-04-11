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اقتصاد

الدولار في أسبوع.. سجل 51.38 ببنك مصر (آخر تحديث)

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار ، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ارتفاعات خلال بداية حركة تعاملات الأسبوع، ومن ثم عاود الدولار الانخفاض أمام الجنيه المصرى بحركة التعاملات، لنشهد أمس الخميس ترنحا للدولار ومن ثم ارتفاعا بختام حركة التعاملات نهاية الأسبوع ليشهد سعر الدولار فى هذا الأسبوع زيادة قدرها 0.62 جنيه أمام الجنيه المصرى ليلامس المستوى 51.38 جنيه للبيع مقارنه بسعر الدولار بداية تعاملات الأسبوع، حيث سجل الدولار حوالى 50.66 جنيه. 

متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

 ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

سعر الدولار 
سعر الدولار 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

- 51.61 جنيه للشراء.
- 51.75 جنيه للبيع.

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث فى اهم البنوك المصرية خلال السطور التالية: 

سعر الدولار في بنك مصر

- 51.28 جنيه للشراء.
- 51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 51.28 جنيه للشراء.
- 51.38 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

 

سعر الدولار في بنك قطر 

- 51.28 جنيه للشراء.
- 51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 51.30 جنيه للشراء.
- 51.40 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 
سعر الدولار 

 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية.  

 

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

 

أدوات مهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

 

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًّا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

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