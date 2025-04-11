43 طالبًا يقدمون 15 بحثًا علميًا في المؤتمر السابع لطب أسنان القناة (صور)

شهدت كلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس، انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي السنوي السابع لكلية طب الأسنان على مستوى الجامعة، والرابع على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بعنوان “طب الأسنان المستدام: الجمع بين الابتكار والتحفظ من أجل مستقبل أخضر”.

رئيس جامعة قناة السويس الراعي الرئيسي للمؤتمر

وأقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

أبرز الحضور خلال فعاليات المؤتمر

كما شهدت المؤتمر الدكتورة دينا أبو المعاطى نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة داليا فياض، عميد الكلية، والدكتور محمد يس مدير مركز الدعم الأكاديمي، والدكتورة مروة شرعان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



بناء مفهوم الاستدامة

و أكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس، تتبنى مفهوم الاستدامة كمنهج شامل يعكس رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن كلية طب الأسنان تقدم نموذجا يُحتذى به في دمج هذه الرؤية ضمن منظومتها التعليمية والبحثية، ما يفتح آفاقا جديدة أمام الطلاب لصياغة مستقبل طبي أكثر وعيا وتأثيرا في محيطهم البيئي.

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

أهمية المؤتمرات الطلابية للبحث العلمي

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم عثمان إلى أهمية المؤتمرات الطلابية في تنمية قدرات الطلاب الأكاديمية وتعزيز الوعي المهني لديهم.



وأشاد بالتناغم الذي شهدته الجامعة هذا العام للمرة الأولى، من خلال تنظيم المؤتمرات الطلابية بالتزامن مع ملتقيات التوظيف والمؤتمرات البيئية الأولى بكل كلية، وهو ما يعكس تكامل الجهود نحو إعداد خريج واعٍ قادر على مواكبة سوق العمل وملتزم بمسؤوليته المجتمعية والبيئية.



جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

وأعربت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تقديرها لهذا النهج المتكامل الذي اتبعته الجامعة هذا العام، مؤكدة أن ربط الأنشطة الطلابية بالقضايا البيئية واحتياجات سوق العمل هو توجه استراتيجي يرسخ دور الجامعة كمؤسسة تعليمية وتنموية، تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور محمد يس، مدير مركز الدعم الأكاديمي، والذي أعرب عن فخره بالمستوى المتميز الذي وصل إليه طلاب الكلية، مؤكدًا أن المركز يدعم كافة المبادرات التي تساهم في الارتقاء بجودة التعليم والتدريب الأكاديمي.

فيما ثمنت الدكتورة داليا فياض، عميد الكلية، جهود القائمين على تنظيم المؤتمر، موضحة أن الاستعدادات له بدأت منذ وقت مبكر، وتم خلالها الحرص على توفير منصة علمية تتيح للطلاب عرض أفكارهم ومشروعاتهم المتعلقة بالاستدامة في المجال الطبي، بما يرسخ قيم البحث العلمي والتطوير المستمر.

كما أكدت الدكتورة مروة شرعان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن المؤتمر يعكس وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال ممارسات طبية مسؤولة، وأن هذه التجربة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك الحس البيئي والقدرة على مواكبة التحديات المستقبلية في مهنة طب الأسنان.

وتناول المؤتمر محاور رئيسية تركزت على مفهوم الاستدامة في ممارسة طب الأسنان، والربط بين البيئة والمجال الطبي، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات المستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية دمج هذه المفاهيم في التعليم والتدريب الأكاديمي.

وقد تميز المؤتمر بمشاركة 43 طالبًا من المحاضرين، قدّموا من خلاله 10 عروض شفهية و5 ملصقات علمية، عكست مستوى الوعي العلمي والابتكار لدى طلاب الكلية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على دمج مفاهيم الاستدامة في التخصصات الطبية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

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