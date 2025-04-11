جيش الاحتلال ينذر الفلسطينيين بشرق غزة استعدادا لمهاجمتها

أنذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في مناطق بأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة بإخلاء منازلهم قبل مهاجمتها.

ووجه متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بمنشور على منصة إكس، إنذارا عاجلا وتحذيرا خطيرا إلى جميع سكان قطاع غزة الموجودين في منطقة الشجاعية وأحياء الجديدة، التركمان، توسعة نفوذ، الزيتون الشرقي، النور، والتفاح.

ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم لـ 28 شهيدا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس،بأن 28 فلسطينيا استشهدوا جراء غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.





وفي وقت سابق من أمس الخميس، جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق الشرقية من مدينة غزة، مما تسبب في تدمير عدد من المنازل وسقوط ضحايا مدنيين.

ترامب يمهل رئيس وزراء الاحتلال أسبوعين

ومن جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمهل رئيس وزراء الاحتلال إسرائيل بنيامين نتنياهو أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء الحرب في غزة.

اجتماع نتنياهو مع ترامب فى البيت الأبيض

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية: "بعد يوم واحد من اجتماعه في البيت الأبيض مع دونالد ترامب، اختار رئيس الوزراء نتنياهو تسليط الضوء على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي بشأن الطريقة التي يتعامل بها مع قضية الرهائن الـ59 المحتجزين لدى حماس في غزة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.