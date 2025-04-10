المشدد 10 سنوات لقائد سيارة بتهمة السير عكس الاتجاه ودهس شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل قاد سيارة عكس الاتجاه وتسبب في موت شخص بالخطأ وحيازة مواد مخدرة حشيش، بدائرة قسم شرطة ثان العبور محافظة القليوبية.

المشدد 10 سنوات لعاطل قاد سيارة عكس الاتجاه وتسبب في موت شخص بالقليوبية



صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.



إحالت النيابة العامة بـالقليوبية المتهم:- "سعيد.م.ر" - ٢٦ سنة لا يعمل - العنوان الكلاسة مركز قوص قنا، في القضية رقم ٣٠٦٨ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثاني العبور والمقيدة برقم ٢٧٩٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٧/٣ بدائرة قسم شرطة ثاني العبور محافظة القليوبية، احرز جوهرا مخدرا "حشيش" وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



واستطرد أمر الإحالة أن المتهم قاد مركبة آلية " سيارة " تحت تأثير مخدر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة أن المتهم تسبب خطأ في موت المجني عليه محمد م بأن كان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته عكس الاتجاه بحالة ينجم عنها الخطر فاحدث إصابته التي أبانها التقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.

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