بعد زيادة أسعار الوقود، تعليمات عاجلة من التنمية المحلية للمحافظين، ارتفاع تعريفة الركوب 15%، وتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات

فور إعلان لجنة التسعير للمنتجات البترولية رفع أسعار البنزين والسولار، أعلنت وزارة التنمية المحلية حالة الطوارئ، حيث تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع المحافظين الإجراءات المتخذة من المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية (سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي)، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين.

وطالبت الوزيرة المحافظين بسرعة دراسة تحريك التعريفة الحالية والإعلان عن الجديدة حال رفعها، حتى لا يستغل السائقون المواطنين ويقومون برفعها بقيمة أكبر من التى سيتم إقرارها.



غرف العمليات وإدارة الأزمات

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أنه تم التوجيه بتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد لكافة الأجهزة المعنية وسرعة إصدار القرارات الخاصة بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة كل محافظة والمحافظات المجاورة.

تسعيرة خطوط الأقاليم

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية بسرعة التنسيق بين المحافظات لوضع تسعيرة الخطوط الخارجية لوسائل المواصلات وذلك بالتنسيق بين المحافظة وباقى المحافظات المجاورة وإرسال التسعيرة الجديدة إلى غرفة عمليات الوزارة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة قيام القيادات التنفيذية بكل محافظة بالتعاون مع مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف للمرور على مواقف السرفيس للتأكد من انتظام العمل واستمرار متابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، والمرور علي محطات الوقود لتكثيف الرقابة عليها والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

تعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات، وطالبت الوزيرة المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات وكذا مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم أي شكوى على رقم الواتساب (01200353111) وعلى موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع والبريد الإلكترونى للوزارة: "Info@mld.gov.eg ".

توقعات بنسبة 15%، زيادة تعريفة النقل العام والسرفيس والتاكسى الابيض بالقاهرة

وقال مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، إنه سيتم إعلان التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات "سرفيس، نقل عام، نقل جماعي، التاكسي الأبيض" صباح اليوم على أن تكون بنسبة 15%حتى تتوافق مع الأسعار الجديدة للمحروقات

رفع التعريفة الجديدة بالقاهرة



وكشف المصدر مسئول بمحافظة القاهرة لفيتو عن أنه سيتم عقد اجتماع فى صباح اليوم مع القيادات لإقرار التعريفة الجديدة بما يتناسب مع الزيادة التي تم إعلانها وذلك قبل احتفالية محافظة القاهرة بعيد اليتيم بحديقة الأزهر.



وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة.

وكشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، عن مقترح زيادة التعريفة بعد رفع أسعار البنزين، حيث من المتوقع أن تكون الزيادة فى حدود 15%.

ومن المتوقع أن يعلن المهندس عادل الجزار محافظ الجيزة صباح اليوم التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات بعد رفعها لزيادة أسعار المحروقات، حيث سيتم الإعلان عن رفع التعريفة بمواقف السرفيس ومواقف الأقاليم.

وكشف المصدر لفيتو عن أن الزيادة ستتوافق مع أسعار البنزين التى تم الإعلان عنها حيث سيتم الزيادة وفقا لعدة اعتبارات منها "طول خط السير،عدد الكيلوات المقطوعة".

أسعار البنزين والسولار بعد رفعها

وكانت قد أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار، 2 جنيه اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل، حيث تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة جنيهين للتر.

أسعار البنزين الجديدة

١- سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.

٢- سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

٣- سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.

٤- سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

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