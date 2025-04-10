إحالة أوراق عامل للمفتي بتهمة قتل شقيقه في القليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بإحالة أوراق عامل للمفتى لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، وذلك لقتله شقيقه طعنا بسلاح أبيض "سكين" وسرقته، بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، وتحديد جلسة 3 يونيو للنطق بالحكم.

قتل شقيقه طعنا، إحالة أوراق عامل للمفتي في إعدامه بالقليوبية

صدر القرار برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

أحالت النيابة العامة المتهم:- "منتصر.ع.ن" ٤٦ سنة - عامل - مقيم قرية الأبيض أبو زعبل الخانكة القليوبية - في القضية رقم ٨٩١٦ لسنة ٢٠٢٤ الخصوص والمقيدة برقم ١٨٥١ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في ليلة الجمعة ٢٠٢٤/٣/١ بدائرة قسم شرطة الخصوص، محافظة القليوبية، قتل المجني عليه رجب ع عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم علي ذلك وبيت النية وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض (سكين) توجه به إلى مسكن المجني عليه مغافلًا إياه غادرًا به من الخلف وما أن ظفر به حتى عاجله بعدة طعنات بالسلاح الابيض (السكين بأنحاء متفرقة بجسده قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أنه كان قصد المتهم من ارتكاب جناية القتل ارتكاب جنحة وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المجني عليه رجب ع وكان ذلك من مسكنه بأن تخلص منه قتلا فاستولى على المبلغ المالي والهاتف المحمول وكذا استولى على جلباب من مسكنه على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (سكين).

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