تأكد غياب رمضان صبحي وإبراهيم عادل وتوريه عن مواجهة بيراميدز والأهلي

مباراة بيراميدز والأهلي تأكد غياب الثلاثي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وبلاتي توريه عن قائمة بيراميدز بمباراة الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء غياب الثلاثي بسبب الإصابة حيث يعاني رمضان صبحي من إصابة بالتواء في أربطة الركبة.

أما إبراهيم عادل يعاني من آلام شديدة في عضلة الساق اليمنى.

ويعاني بلاتي توريه من آلام على مستوى الركبة.

تجهيز ثلاثي بيراميدز

ويخضع الثلاثي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وبلاتي توريه لبرنامج تدريبي مكثف خلال الفترة الحالية بعد عودة الفريق أول أمس من المغرب.

وكان قد تم استبعاد الثلاثي من قائمة المباراة أمام الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابات التي لحقت بهم جراء التدريب على ملعب سيئ في القنيطرة، في ظل تضييق النادي المضيف على بيراميدز في إيجاد ملعب مناسب ليخوض تدريباته عليه.

رمضان صبحي، فيتو

موعد مباراة بيراميدز والأهلي والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز غدًا السبت في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.



ونجح بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة ٤-٣ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

وتأتي القمة المرتقبة بعد تأهل الفريقين إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يلعب الأهلي ضد صن داونز، فيما يصطدم بيراميدز بأورلاندو بايرتس.

الدوري المصري، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية، في الدوري الممتاز لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكلي.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

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