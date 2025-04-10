استعدادًا لقمة السبت، مدرب بيراميدز يستعين بالهلال السوداني لدراسة الأهلي

حرص الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز على مشاهدة آخر مباريات فريق الاهلي قبل مواجهته بقمة الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز السبت القادم.

وكانت مواجهة الهلال السوداني أول أمس الثلاثاء بدوري أبطال أفريقيا آخر مباراة لعبها الأهلي لذلك حرص مدرب بيراميدز على دراستها جيدا.

مباراة بيراميدز ضد الأهلي

وشاهد مدرب بيراميدز مباريات أخرى للفريق الأحمر لتحديد نقاط القوة والضعف بالأهلي مؤخرا قبل مواجهته السبت القادم.

ومن المنتظر أن يقوم يورتشيتش بتحديد لقطات محددة من تلك المباريات لعرضها بمحاضرة فيديو للاعبي بيراميدز.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب بيراميدز والأهلي بالدوري

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة

وتأتي القمة المرتقبة بعد تأهل الفريقين إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يلعب الأهلي ضد صن داونز، فيما يصطدم بيراميدز بأورلاندو بايرتس.

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