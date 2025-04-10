محاولات في بيراميدز لتجهيز رمضان صبحي وإبراهيم عادل لموقعة الأهلي

طلب الكرواني كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز من الجهاز الطبي للفريق اطلاعه على تطورات إصابة ثلاثي الفريق بشكل مستمر مع تكثيف الجهود أملا في لحاقهم بمباراة الأهلي بالدوري الممتاز.

تجهيز ثلاثي بيراميدز

ويخضع الثلاثي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وبلاتي توريه لبرنامج تدريبي مكثف خلال الفترة الحالية بعد عودة الفريق أمس من المغرب.

وكان قد تم استبعاد الثلاثي من قائمة المباراة أمام الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابات التي لحقت بهم جراء التدريب على ملعب سيء في القنيطرة، في ظل تضييق النادي المضيف على بيراميدز في إيجاد ملعب مناسب ليخوض تدريباته عليه.

ويعاني رمضان صبحي من إصابة بالتواء في أربطة الركبة، فيما يعاني إبراهيم عادل من آلام شديدة في عضلة الساق اليمنى، وكذلك يعاني بلاتي توريه من آلام على مستوى الركبة.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.



ونجح بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة ٤-٣ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

استعدادات بيراميدز لمواجهة الأهلي

وخاض فريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني مرانه الأول مساء أمس الأربعاء عقب عودته من المغرب صباح نفس اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري بدون راحة بعد العودة من المغرب.

ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

وتأتي القمة المرتقبة بعد تأهل الفريقين إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يلعب الأهلي ضد صن داونز، فيما يصطدم بيراميدز بأورلاندو بايرتس.

الدوري المصري، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية، في الدوري الممتاز لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكلي.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

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