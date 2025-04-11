ميدو: الزمالك لن يسمح بتكرار سيناريو زيزو مع حسام عبد المجيد

تحدث أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن الثلاثي عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد ومحمد السيد.

موقف عبد الله السعيد مع الزمالك

وقال ميدو في تصريحات عبر شاشة قناة أون سبورت: "عبد الله السعيد طلب تأجيل مفاوضات التجديد مع الزمالك لوقت آخر، وعبد الله السعيد أكثر لاعب محترف ويجب أن يتعلم اللاعبون منه، واللاعب مهم بالنسبة للزمالك ونسبة بقائه كبيرة".

تكرار سيناريو زيزو مرفوض

وعن حسام عبد المجيد فأكد ميدو أن مدافع الأبيض لديه موسمين ونصف فى عقده، والكلام عن مفاوضات نادى آخر له عبث ولا يصح الحديث عنها فى الإعلام، وأكيد نتمنى استمراره ولن يحدث أن نترك لاعبا يدخل آخر موسم له فى عقده مرة أخرى، وهذه غلطة لن تتكرر “بعد سيناريو زيزو”.

حقيقة تجميد محمد السيد

وفيما يخص اللاعب الشاب محمد السيد قال ميدو: "لاعب مهم بالنسبة لنا ومن ناشئين النادي ولديه موسم ونصف في عقده وسنقدم له عرض لتجديد عقده ولن يكون هناك تجميد".

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