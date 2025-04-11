ميدو: هيبة الزمالك سبب استبعاد زيزو أمام سيلينبوش

تحدث أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن ملف اللاعب أحمد سيد زيزو بعد توقيعه للنادي الأهلي.

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "زيزو لاعب متواجد في الفريق وسنظل نعامله باحترافية حتى آخر يوم في عقده، لا يوجد نية لتجميده، ويأخذ كل الامتيازات التي يحصل عليها المحترفون المتواجدون في النادي، وملتزمون أننا سنقدم له كل الخدمات، كما أننا حريصون جدًّا على سمعتنا ولن ندخل في أي مشاكل، اللاعب اختار مصيره، وأنا أرى في الحياة بشكل عام تختار تخرج من المكان أسطورة ولا تخرج من باب صغير، وزيزو اختار مصيره".

وواصل: "نحترم الجميع ولكن يوجد خطوط حمراء، وهيبة النادي تجعلنا لن نقدر أن نتنازل خطوة في كرامة الزمالك، وأوصينا بذلك لمجلس الإدارة أن أفضل حل أن زيزو لا يكون موجودًا مع الفريق".

واستطرد: "نلوم على زيزو، لا يصح أن تصرح بتصريحات وتتحدث بهذا الشكل، لا نحب أن نضع أنفسنا في هذه المواقف، لا يوجد أحد منا لديه كراهية ضد زيزو، ولكن هو اختار أن يخرج من الباب الصغير وهذا رأي أي مشجع زملكاوي، إلى أن يجد جديد في كرة القدم أي شيء ممكن يحدث، ليس معنى ذلك أن هناك أمل".

كواليس استبعاد زيزو

وعن استبعاد زيزو من المباراة الأخيرة أمام سيلينبوش بالكونفدرالية، أكد ميدو: "هذا قرار لجنة التخطيط التي أوصت به لمجلس الإدارة، رأينا أن وجوده سيشتت أكثر المجموعة وسيسبب مشكلة للفريق، نحاول منذ فترة أن نجلس معه أو والده، كل المحاولات فشلت، وأرسلنا عرضًا رسميًّا منذ أكثر من شهر ولم يأت لنا رد، رده كان أنه له مستحقات سابقة".

ونوه: "العرض المقدم لزيزو كان مميزًا جدًّا، كان يجب أن نأخذ قرار لصالح الفريق وهذا من أجل صالح المجموعة وخلق حالة الاستقرار، وجود زيزو داخل المجموعة سيكون إضافة فنية لنا، لكن كان تفكيرنا لو كنا تعرضنا لنتيجة سلبية الهجوم الأول سيكون على زيزو، حمينا الفريق والمجموعة أنا وحازم إمام لاعيبن كرة وفاهمين كنا نريد تركيز الفريق".

زيزو ليس محمد صلاح

وواصل: "لاعب يتواجد في السفارة الأمريكية في يوم قبل مباراة مهمة جدًّا ومعنا إثباتات لذلك، يجب أن نحمي كرامة النادي نحن نمثل الزمالك، مهما كنت من أنت فلست أكبر من الزمالك، وموقف تجديد محمد صلاح مع ليفريول يختلف تمامًا عن زيزو".

وأصدر نادي الزمالك بيانًا، مساء الخميس، من أجل الرد على كل الملفات الشائكة التي تضرب القلعة البيضاء، ومنها الملف الأبرز بشأن انتقال أحمد زيزو نجم الفريق إلى النادي الأهلي.

بيان نادي الزمالك

وجاء نص البيان كالتالي:

انطلاقًا من الثوابت الراسخة التي يتعامل بها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع كل الملفات الشائكة التي تواجهه منذ توليه المسؤولية قبل نهاية عام 2023، والتزامًا بالشفافية التي تتعامل بها إدارة النادي مع جماهيره الوفية، وحتى لا تطول فترة الصمت أمام حالة العبث التي تغلف المشهد الكروي عامة، فإن النادي يوضح هذه الحقائق.

أولًا: إدارة الزمالك تعاملت مع ملف تجديد التعاقد مع اللاعب أحمد مصطفى محمد سيد الشهير بـ (زيزو) بجدية تامة وحرص على التجديد وفقًا لسياسة النادي والمبالغ المالية التي تحافظ على استقرار فريق الكرة، وتطبيقًا فعليًا لمبدأ اللعب المالي النظيف وليس التشدق به ورفعه كشعار دون العمل به.

ثانيًا: إدارة الزمالك ليست مسؤولة عن قرار الأطراف الأخرى رغم الاتفاق على أكثر من موعد لجلسة التفاوض دون إتمامها بسبب حجج واهية تؤكد عدم وجود رغبة حقيقية أو نية من اللاعب ووالده في التوصل إلى اتفاق نهائي، ولهذا نعلن أن اللاعب لن يكون ضمن الفريق عقب انتهاء تعاقده بعد وصول العلاقة بينه وبين النادي إلى طريق مسدود.

ثالثًا: تقرر تحويل اللاعب أحمد مصطفى محمد سيد للتحقيق نظرًا للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، والتي حملت معلومات مغلوطة وعلى نحو مغاير للحقيقة ولا تعبر عن المميزات الكبيرة التي منحها النادي للاعب منذ التعاقد معه عام 2019.

رابعًا: تعلن إدارة الزمالك أن أي لاعب مهما كان اسمه وأهميته بالفريق لن يكون له مكان مع النادي في حالة تفاوضه بشكل رسمي مع نادٍ آخر والاتفاق معه، وهذا القرار لا تراجع عنه مهما كلف الأمر لأن الزمالك غنى بلاعبيه والتاريخ يشهد على ذلك.

خامسًا: بالنسبة لتجديد عقود بقية لاعبي الفريق وتدعيمات الموسم الجديد، فإن الزمالك لديه سياسة محددة يتعامل بها في إطار يضمن مصلحة النادي وتقدير اللاعبين معًا، وقريبًا سيتم غلق هذا الملف، وإعلان النتائج بكل شفافية.

سادسًا: مخطئ من يتوهم أن صمت إدارة الزمالك في الأيام السابقة سيجعلها تتراجع عن تمسكها بتطبيق العقوبات الخاصة بمباراة القمة الأخيرة بدون تغيير، كما أن الصمت جاء بدافع عدم الدخول في مهاترات وأساليب بعيدة كل البعد عن النزاهة الرياضية، ونؤكد قدرة الزمالك على التعامل مع الموقف الحالي بما يحافظ على هيبة ومكانة نادي الزمالك.

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