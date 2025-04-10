أحمد سالم: حزين لوداع الكونفدرالية وكل ما قاله زيزو "غير صحيح"

أعرب أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن حزنه بعد وداع الفريق بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا ضرورة التحقيق مع زيزو.

وقال سالم خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر شاشة قناة الزمالك: "مجلس الزمالك لم يقصر في التفاوض مع زيزو وكل ما ذكر من أرقام في الإعلام ليست صحيحة".

وتابع: "فكرة إلقاء التهم من قبل زيزو على مجلس الإدارة ولجنة الكرة يستوجب تحويله للتحقيق، لأن كل ماذكر على لسانه غير صحيح، وكل ما طلبه تم لكنه استجاب للإغراءات الأخرى".

وواصل: "نشعر جميعا بالحزن والغضب الشديد بسبب وداع الكونفدرالية ولكن الانهيار والاحباط الكامل عقب الهزائم ليس من صفات الفرق الكبرى، ونركز في القادم".

واتم: "هناك جلسات سيتم عقدها مع بيسيرو المدير الفني ولجنة التخطيط، لمعرفة أسباب الهزيمة".

وأصدر نادي الزمالك بيانا، مساء اليوم الخميس، من أجل الرد على كل الملفات الشائكة التي تضرب القلعة البيضاء، ومنها الملف الأبرز بشأن انتقال أحمد زيزو نجم الفريق إلى النادي الأهلي.

بيان نادي الزمالك

وجاء نص البيان كالتالي:

انطلاقًا من الثوابت الراسخة التي يتعامل بها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع كل الملفات الشائكة التي تواجهه منذ توليه المسئولية قبل نهاية عام 2023، والتزامًا بالشفافية التي تتعامل بها إدارة النادي مع جماهيره الوفية، وحتى لا تطول فترة الصمت أمام حالة العبث التي تغلف المشهد الكروي عامة، فإن النادي يوضح هذه الحقائق.

أولًا: إدارة الزمالك تعاملت مع ملف تجديد التعاقد مع اللاعب أحمد مصطفى محمد سيد الشهير بـ (زيزو) بجدية تامة وحرص على التجديد وفقًا لسياسة النادي والمبالغ المالية التي تحافظ على استقرار فريق الكرة، وتطبيقًا فعليًا لمبدأ اللعب المالي النظيف وليس التشدق به ورفعه كشعار دون العمل به.

ثانيًا: إدارة الزمالك ليست مسئولة عن قرار الأطراف الأخرى رغم الاتفاق على أكثر من موعد لجلسة التفاوض دون إتمامها بسبب حجج واهية تؤكد عدم وجود رغبة حقيقية أو نية من اللاعب ووالده في التوصل إلى اتفاق نهائي، ولهذا نعلن أن اللاعب لن يكون ضمن الفريق عقب انتهاء تعاقده بعد وصول العلاقة بينه وبين النادي إلى طريق مسدود.

ثالثًا: تقرر تحويل اللاعب أحمد مصطفى محمد سيد للتحقيق نظرًا للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، والتي حملت معلومات مغلوطة وعلى نحو مغاير للحقيقة ولا تعبر عن المميزات الكبيرة التي منحها النادي للاعب منذ التعاقد معه عام 2019.

رابعًا: تعلن إدارة الزمالك أن أي لاعب مهما كان اسمه وأهميته بالفريق لن يكون له مكان مع النادي في حالة تفاوضه بشكل رسمي مع نادٍ آخر والاتفاق معه، وهذا القرار لا تراجع عنه مهما كلف الأمر لأن الزمالك غنى بلاعبيه والتاريخ يشهد على ذلك.

خامسًا: بالنسبة لتجديد عقود بقية لاعبي الفريق وتدعيمات الموسم الجديد، فإن الزمالك لديه سياسة محددة يتعامل بها في إطار يضمن مصلحة النادي وتقدير اللاعبين معًا، وقريبًا سيتم غلق هذا الملف، وإعلان النتائج بكل شفافية.

سادسًا: مخطئ من يتوهم أن صمت إدارة الزمالك في الأيام السابقة سيجعلها تتراجع عن تمسكها بتطبيق العقوبات الخاصة بمباراة القمة الأخيرة بدون تغيير، كما أن الصمت جاء بدافع عدم الدخول في مهاترات وأساليب بعيدة كل البعد عن النزاهة الرياضية، ونؤكد قدرة الزمالك على التعامل مع الموقف الحالي بما يحافظ على هيبة ومكانة نادي الزمالك.

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