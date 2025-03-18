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رياضة

الزمالك يستقر على تجديد عقد عبدالله السعيد موسمين

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

 أكدت مصادر مقربة من مسئولي نادي الزمالك أن إدارة الفريق بصدد تجديد عقد عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق، لمدة موسمين آخرين. 

ويأتي هذا القرار في إطار خطة النادي للحفاظ على العناصر الأساسية في الفريق، خاصة في ظل تألق السعيد مع الزمالك في الفترة الأخيرة.

ويعد السعيد من اللاعبين الذين أثروا بشكل كبير في وسط الملعب، وهو يعد من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني.

 ويسعى مجلس الزمالك إلى دعم استقرار الفريق وتحقيق المزيد من النجاحات المحلية والقارية في المرحلة المقبلة، ويأمل في أن يسهم تجديد عقد السعيد في تعزيز قوة الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو لمواجهة نظيره الجونة غدا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

 

موعد مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر 

 تنطلق مباراة الزمالك والجونة غدا الأربعاء  في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر 

تنقل مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

الزمالك يصعد للمربع الذهبي لكأس مصر

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما فى ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.

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