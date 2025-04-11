مسؤولة صينية تسخر من رسوم ترامب: قبعتك الحمراء صنعت في الصين

نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، صورة لقبعة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مكتوب عليها “صنع في الصين” حملت رسالة واضحة في سياق الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ترد على ترامب

وتظهر الصورة التي تم نشرتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عبر حسابها على منصة "إكس، قبعة ترامب الشهيرة التي ارتداها خلال حملته الانتخابية، والتي تحمل الشعار المعروف "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا"، مع ملصق كتب عليه "صنع في الصين".

وإلى جانب القبعة، كان هناك رقم يظهر زيادة في السعر من 50 دولارًا إلى 70 دولارًا، مما يعكس تأثير فرض ترامب لرسوم جمركية جديدة في السلع الصينية.

ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية على الصين

وكان ترامب، أعلن رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى نسبة 125 بالمئة بشكل فوري، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن التوترات التجارية بين البلدين.

وقال ترامب حينها على منصة "تروث سوشال": "نظرًا لعدم احترام الصين للأسواق العالمية، أرفع بموجب هذه التعريفة الجمركية المفروضة على الصين من الولايات المتحدة إلى 125 %، على أن يسري مفعولها فورًا".

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