الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسؤولة صينية تسخر من رسوم ترامب: قبعتك الحمراء صنعت في الصين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، صورة لقبعة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مكتوب عليها “صنع في الصين” حملت رسالة واضحة في سياق الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

 

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ترد على ترامب

وتظهر الصورة التي تم نشرتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عبر حسابها على منصة "إكس، قبعة ترامب الشهيرة التي ارتداها خلال حملته الانتخابية، والتي تحمل الشعار المعروف "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا"، مع ملصق كتب عليه "صنع في الصين".

وإلى جانب القبعة، كان هناك رقم يظهر زيادة في السعر من 50 دولارًا إلى 70 دولارًا، مما يعكس تأثير فرض ترامب لرسوم جمركية جديدة في السلع الصينية.

 

ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية على الصين 

وكان ترامب، أعلن رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى نسبة 125 بالمئة بشكل فوري، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن التوترات التجارية بين البلدين.

 

وقال ترامب حينها على منصة "تروث سوشال": "نظرًا لعدم احترام الصين للأسواق العالمية، أرفع بموجب هذه التعريفة الجمركية المفروضة على الصين من الولايات المتحدة إلى 125 %، على أن يسري مفعولها فورًا".

الدولار الأمريكي يخسر 2% أمام اليورو بضغط من الرسوم الجمركية

ترامب: نجني ملياري دولار يوميا بعد فرض الرسوم الجمركية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الخارجية الصينية ترامب صنع في الصين قبعة ترامب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية

مواد متعلقة

بعد تهديد الصين بحرب تجارية، أمريكا ترفع الرسوم الجمركية على بكين إلى 145%

الصين: مستمرون حتى النهاية في المواجهة التجارية مع أمريكا

وزير الدفاع الأمريكى يلوح بتحركات ضد تهديدات الصين

الأكثر قراءة

زيادة أسعار البنزين والسولار

خبير يحذر من خطر جديد لسد النهضة: الوقت يمر والضرر يطال السودان ومصر

عمرو سعد يعلق على توجيه السيسي بشأن دراما رمضان 2025

ضبط مخالفات في فرع "بلبن" بالجيزة عقب مداهمة أمنية

الزمالك يصدر بيانًا ردًا على توقيع زيزو لـ الأهلي ويحيل اللاعب إلى التحقيق

لجنة الاستئناف تصدر قرارها بخصوص أزمة مباراة القمة الأخيرة

حسام المندوه يكشف حقيقة سرقة خزينة الزمالك

بعد أزمة زيزو وبيان الزمالك، تعليق مفاجئ من شريف عامر بشأن الونش

منوعات

المزيد

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

عائلة راقصة تركية ترفض استلام جثتها بعد الانتحار

هكر يستهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

قبل خروجه من السجن.. 5 معلومات عن قضية مؤدي المهرجانات مجدي شطة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الميت في المنام وعلاقته بالخلاص من تأثير السحر

ما حكم الشرع في القتل الرحيم؟، رد حاسم من دار الإفتاء

حصاد الأزهر في رمضان، 150 ألف وجبة إفطار صائم و1404 مقارئ بالمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية