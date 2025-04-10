الخميس 10 أبريل 2025
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اقتصاد

الدولار الأمريكي يخسر 2% أمام اليورو بضغط من الرسوم الجمركية

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

استمرت خسائر الدولار، اليوم الخميس، ليبلغ تراجعه أمام اليورو 2%، كما سجل أدنى مستوى له أمام الفرنك السويسري منذ أكثر من 10 سنوات.

تراجع الدولار الأمريكي

وانخفض الدولار بنسبة 2.00% مقابل العملة الأوروبية الموحدة، ليصل إلى 1.1173 دولار، وتراجع الدولار مقابل العملة السويسرية بنسبة 2.80% إلى 0.8329 فرنك سويسري، بعد هبوطه إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2015 عند 0.8327 فرنك سويسري.

عوائد السندات الأمريكية

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين بمقدار 14 نقطة أساس، اليوم، إلى 3.80%، وذلك بالمقارنة مع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.25-4.50%.

التعريفات الجمركية الأمريكية الانتقامية

ودخلت التعريفات الانتقامية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تصل إلى 104% على الصين، ولكنها تمتد أيضًا إلى أكثر من 180 دولة، حيز التنفيذ اليوم.

الدولار يرتفع بالبنوك في ختام تعاملات اليوم الخميس

بعد تهديد الصين بحرب تجارية، أمريكا ترفع الرسوم الجمركية على بكين إلى 145%

رد الصين على رسوم ترامب الجمركية

وردت بكين بالإعلان عن رسوم مضادة بنسبة 84% على السلع الأمريكية، سارية اعتبارا من 10 أبريل، ونتيجة لذلك، عادت المخاوف بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة، وضغوط تضخمية جديدة، مع الأعباء المرتبطة التي تؤثر في أسواق الأسهم.

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