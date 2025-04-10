الخميس 10 أبريل 2025
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خارج الحدود

ترامب يعلن عزمه إبرام صفقة تجارية مع الصين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، عن  عزمه إبرام صفقة تجارية مع الصين، وذلك بعد التصعيد الكبير الذي وقع بين البلدين على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على بكين وعدد من دول العالم.

ترامب يعلن عزمه إبرام صفقة تجارية مع الصين


وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس عقب اجتماع حكومي في البيت الأبيض  قال ترامب: "سنرى كيف ستسير الأمور مع الصين".

الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين 

وأضاف ترامب: "نود التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحت إدارته "تحسن علاقاتها مع الصين".

وتابع: "أنا متأكد من أننا سنتوصل لاتفاق جيد للغاية. لدي احترام كبير للرئيس الصيني شي جين بينغ، فهو صديقي منذ فترة طويلة، وأعتقد أننا نستطيع التوصل إلى شيء سيكون مفيدا للغاية لكلا بلدينا".

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الصين الرسوم الجمركية بكين ترامب

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