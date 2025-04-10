انفجار كابل كهربائي واشتعال النيران داخل كابينة بأطفيح (صور)

سيطرت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن الجيزة على حريق بكابينة كهرباء، بجوار مستشفى أطفيح العام، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي بين الأسلاك أدى إلى انفجار كابل داخل كابينة كابلات مخصصة من إدارة الكهرباء.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق عقب انفجار لكابينة كهرباء بجوار مستشفى أطفيح العام.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدفوعة بسيارات الإطفاء والمعدات اللازمة لإطفاء الحريق، وتم السيطرة عليه واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

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